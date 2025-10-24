Bihar Teacher News: टीचर्स को बड़ा झटका! 9000 से अधिक शिक्षकों को छठ में नहीं मिल सकेगा वेतन
मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों के लगभग नौ हजार शिक्षकों को छठ पर्व पर वेतन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षकों में इस बात को लेकर नाराजगी है। शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया है कि पर्व के बाद पे फिक्सेशन किया जाए ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके। वेतन में देरी के कारण शिक्षकों में आक्रोश है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरकारी स्कूलों के हजारों शिक्षकों को अबकी बार छठ पर्व में वेतन नहीं मिल सकेगा। शिक्षा विभाग की लापरवाही से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पर्व के दौरान ही फिक्शेसन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जो पूरी तरह शिक्षक हित में नहीं है।
नियोजित से विशिष्ट बनने वाले शिक्षकों की संख्या नौ हजार के करीब है। इसके अलावा जिले में नियमित शिक्षक, टीआरई वन, टू व थ्री के शिक्षक , नियाेजित शिक्षक है। शिक्षकों की संख्या 29 हजार के करीब है।
विभागीय आदेशानुसार विशिष्ट शिक्षक को पे फिक्शेसन किया जा रहा है। शिक्षक व स्कूल के स्तर से रिपोर्ट आने के बाद फिक्शेसन की कार्रवाई होती है। नौ हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन भुगतान पर्व में नहीं हो सकेगा। शिक्षकों में इसको लेकर काफी नाराजगी है।
उधर, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय प्रभारी लखनलाल निषाद ने कहा कि डीपीओ स्थापना की लापरवाही से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अधिकारी के साथ-साथ लिपिक की मंशा सहीं नहीं है। पीक एंड चूज के आधार पर भुगतान हो रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि पर्व के बाद पे फिक्शेसन किया जा रहा है। ताकि शिक्षकों को छठ में वेतन भुगतान मिल सके। समय पर वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में आक्रोश है।
