Muzaffarpur News : थर्ड ईयर रिजल्ट सुधार बना परेशानी, छात्र दिनभर काटते रहे दफ्तर के चक्कर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । स्नातक थर्ड ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी से छात्र सोमवार को पूरे दिन परेशान रहे। गड़बड़ी में सुधार के लिए कालेज से लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते रहे। उनकी समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं था।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की बढ़ती भीड़ को देख कालेज में आवेदन जमा करने का आदेश दिया गया है। स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट पेंडिंग होने या किसी अन्य तरह की गड़बड़ी होने पर कालेज के माध्यम से ही आवेदन जमा होगा। कालेज सभी आवेदन व आवश्यक कागजात परीक्षा विभाग को भेजेंगे। परीक्षा विभाग 15 दिनों में रिजल्ट सुधार कर जारी करेगा।

विश्वविद्यालय की ओर से सभी अंगीभूत व संबद्ध कालेजों के प्राचार्यों को विद्यार्थियों का आवेदन एक साथ जमा कराने का निर्देश दिया गया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022-25 के थर्ड ईयर का रिजल्ट रविवार को जारी किया है।

तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है। इसके अलावा कई विद्यार्थियों के रिजल्ट में अन्य तरह की गड़बड़ी है। सोमवार को अपनी समस्या लेकर कई विद्यार्थी कालेज से लेकर विश्वविद्यालय तक चक्कर लगाते रहे। विश्वविद्यालय की ओर से छात्र-छात्राओं को कहा गया कि रिजल्ट में जल्द सुधार कर जारी किया जाएगा। परीक्षा विभाग ने सभी अंगीभूत व संबद्ध कालेज के प्राचार्यों को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो.राम कुमार ने बताया सभी प्राचार्यों को कहा गया है कि कालेज में ही विद्यार्थियों का आवेदन जमा करा लेंगे। इसके बाद परीक्षा विभाग को भेजा जाए। बताया कि रिजल्ट में जल्द ही सुधार किया जाएगा। विद्यार्थियों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।

स्नातक उत्तीर्ण छात्र के रिजल्ट पर पार्ट वन के मार्क्स नहीं मुजफ्फरपुर । स्नातक पास होने के पांच साल बाद भी अंक पत्र में सुधार नहीं हो सका। थर्ड पार्ट की मार्क्स शीट में पार्ट वन के अंक नहीं है। इससे रिज़ल्ट पेंडिंग है। सोमवार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में छात्र संवाद में यह मामला आया।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक सत्र 2016-19 में उत्तीर्ण एक छात्र की मार्कशीट पर अब तक पार्ट वन का मार्क्स नहीं चढ़ा है। शिकायत के पांच साल बाद रिज़ल्ट दुरुस्त करने की कवायद शुरू हुई। नवीन कुमार ने बताया वह सत्र 2016-19 का छात्र है।

पार्ट थर्ड का रिज़ल्ट आया तो उसके अंकपत्र पर पार्ट वन के मार्क्स नहीं थे। इसकी कालेज से विश्वविद्यालय तक शिकायत की। महीनों चक्कर लगाता रहा। कई बार आवेदन देने के बाद भी संशोधित रिज़ल्ट जारी नहीं हो सका। परीक्षा नियंत्रक प्रो.राम कुमार ने तत्काल प्रक्रिया शुरू करते हुए संशोधित मार्कशीट जारी करने का निर्देश संबंधित कर्मचारी को दिया। वहीं जेएल कालेज हाजीपुर की सत्र 2021-24 की छात्रा मीसा भारती ने भी पेंडिंग रिज़ल्ट की शिकायत की। एक ही सत्र में दो परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण रिज़ल्ट पेंडिंग होने की बात कही जा रही है।