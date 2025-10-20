Language
    मुजफ्फरपुर में बिना नंबर की पिकअप से 30 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, एक गिरफ्तार

    By Aakash Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:17 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बिना नंबर की एक पिकअप वैन से 30 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर शराब के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    Hero Image

    बिना नंबर की गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने मोतीपुर थाना के नरियार इलाके से बिना नंबर की एक पिकअप काे पकड़ा गया है। टीम को देखकर धंधेबाज चालक भागने लगा।

    इसके बाद टीम ने करीब एक किलोमीटर पीछा कर उसे पकड़ा। इस दौरान चालक पिकअप की चाभी को झाड़ी में फेंककर भागने का प्रयास करने लगा। जवानों ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया।

    पिकअप की तलाशी में टीम को पंजाब निर्मित रायल स्टैग और रायल चैलेज ब्रांड की 30 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली। इसके बाद टीम ने शराब समेत पिकअप को जब्त कर धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान मोतीपुर के मठिया मोरसंडी निवासी अभिनंदन कुमार ठाकुर के रूप में हुई है।

    पूछताछ में उसने शराब के धंधे से जुड़े आधा दर्जन लोगों के नाम-पते के साथ उसके ठिकाने की जानकारी दी है। उसने टीम को बताया कि लखिंद्र कुशवाहा और राेहित कुमार उसे शराब की कार्टन इलाके के एक गोदाम से लाकर दी थी।

    वह शराब को अपने घर लेकर जा रहा था। उसकी निशानदेही पर दोनों धंधेबाजों की तलाश की जा रही है, ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सकें। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज पर अभियोग दर्ज कर ली गई है।

    वहीं उसने जिस दो धंधेबाजों के नाम बताए है उसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि उत्पाद सहायक आयुक्त विजय शेखर दूबे को शराब की सूचना मिली थी।

    त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह, मनाेज कुमार व प्रकाश कुमार राम ने छापेमारी कर उसे पकड़ा। पकड़े जाने के पूर्व धंधेबाज ने गाड़ी की चाबी फेंक दी थी।

    टीम ने गाड़ी को क्रेन से खींचकर उत्पाद थाने लाई। जांच में पता चला कि पिकअप को मोतिहारी से उत्पाद विभाग की ओर से की गई निलामी में खरीदा था।