मुजफ्फरपुर में बिना नंबर की पिकअप से 30 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने मोतीपुर थाना के नरियार इलाके से बिना नंबर की एक पिकअप काे पकड़ा गया है। टीम को देखकर धंधेबाज चालक भागने लगा। इसके बाद टीम ने करीब एक किलोमीटर पीछा कर उसे पकड़ा। इस दौरान चालक पिकअप की चाभी को झाड़ी में फेंककर भागने का प्रयास करने लगा। जवानों ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। पिकअप की तलाशी में टीम को पंजाब निर्मित रायल स्टैग और रायल चैलेज ब्रांड की 30 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली। इसके बाद टीम ने शराब समेत पिकअप को जब्त कर धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान मोतीपुर के मठिया मोरसंडी निवासी अभिनंदन कुमार ठाकुर के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में उसने शराब के धंधे से जुड़े आधा दर्जन लोगों के नाम-पते के साथ उसके ठिकाने की जानकारी दी है। उसने टीम को बताया कि लखिंद्र कुशवाहा और राेहित कुमार उसे शराब की कार्टन इलाके के एक गोदाम से लाकर दी थी।

वह शराब को अपने घर लेकर जा रहा था। उसकी निशानदेही पर दोनों धंधेबाजों की तलाश की जा रही है, ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सकें। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज पर अभियोग दर्ज कर ली गई है।