Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में बिजली का तार गिरने से हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

    By Sanjiv KumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक हादसे में बिजली का तार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना मुजफ्फरपुर शहर में हुई, जिससे इला ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के फकुली थाना क्षेत्र के मलकौनी में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। पता चला है कि तीनों की मौत बिजली का तार गिरने से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।