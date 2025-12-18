मुजफ्फरपुर में बिजली का तार गिरने से हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक हादसे में बिजली का तार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना मुजफ्फरपुर शहर में हुई, जिससे इला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के फकुली थाना क्षेत्र के मलकौनी में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। पता चला है कि तीनों की मौत बिजली का तार गिरने से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
