मुजफ्फरपुर में बिजली का तार गिरने से हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के फकुली थाना क्षेत्र के मलकौनी में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। पता चला है कि तीनों की मौत बिजली का तार गिरने से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।