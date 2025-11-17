Language
    मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस से 13 किशोर मुक्त, चार तस्करों को दबोचा

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 किशोरों को बचाया। ये किशोर विजयवाड़ा, कटक और बेंगलुरु में मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे। मौके से चार तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। तस्करों ने बताया कि वे किशोरों को बोरी सिलाई के काम के लिए ले जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें 10-12 हजार रुपये मिलते।

    Hero Image

    मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस से 13 किशोर मुक्त, चार तस्करों को दबोचा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 15228 मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस से मजदूरी कराने विजयवाड़ा, कटक, बेंगलुरु ले जा रहे 13 किशोरों को आरपीएफ व जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई कर मुक्त कराया है। इनमें अधिकतर पूर्वी चंपारण जिले के हैं।

    वहीं, कुछ किशनगंज व मुजफ्फरपुर के हैं। मौके से चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी पूर्वी चंपारण इलाके के ही रहने वाले हैं।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार को सूचना मिलने पर एक टीम बनाई। इसमें एसआई गोकुलेश पाठक, सुष्मिता कुमारी, एएसआई महेंद्र कुमार, आरक्षी राकेश कुमार सिंह, एलबी खान, दीपक कुमार, बचपन बचाओ आंदोलन के एवीए/पटना के परियोजना पदाधिकारी जय मिश्रा व सहायक पदाधिकारी शिव पूजन कुमार तीन नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन की जनरल बोगी में जांच की गई।

    इस दौरान सभी किशोर मुक्त कराए गए। वहीं, पूर्वी चंपारण जिले के प्रमोद कुमार उर्फ निरहू, पुंदेव पासवान, सुमित कुमार व नंदलाल सहनी को गिरफ्तार किया गया।

    तस्करों ने बताया कि फैक्ट्री में बोरी की सिलाई आदि मजदूरी कराने के लिए किशोरों को ले जा रहे थे। इसके एवज में 10 से 12 हजार महीना दिया जाता। किशोरों को चाइल्ड लाइन को सौंपते हुए तस्करों को जीआरपी के हवाले किया गया।

    बता दें कि इसके पहले इसी ट्रेन से पांच मई व नौ सितंबर को दो दर्जन से अधिक बच्चे मुक्त कराए गए थे। इस दौरान आठ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।