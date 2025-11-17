मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस से 13 किशोर मुक्त, चार तस्करों को दबोचा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 15228 मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस से मजदूरी कराने विजयवाड़ा, कटक, बेंगलुरु ले जा रहे 13 किशोरों को आरपीएफ व जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई कर मुक्त कराया है। इनमें अधिकतर पूर्वी चंपारण जिले के हैं।

वहीं, कुछ किशनगंज व मुजफ्फरपुर के हैं। मौके से चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी पूर्वी चंपारण इलाके के ही रहने वाले हैं।

आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार को सूचना मिलने पर एक टीम बनाई। इसमें एसआई गोकुलेश पाठक, सुष्मिता कुमारी, एएसआई महेंद्र कुमार, आरक्षी राकेश कुमार सिंह, एलबी खान, दीपक कुमार, बचपन बचाओ आंदोलन के एवीए/पटना के परियोजना पदाधिकारी जय मिश्रा व सहायक पदाधिकारी शिव पूजन कुमार तीन नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन की जनरल बोगी में जांच की गई।