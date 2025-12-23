मुजफ्फरपुर में 10 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा पंजीकृत; 4800 के लिए रूट तय, नाबालिग ड्राइवरों पर प्रशासन सख्ती

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने 20 दिसंबर से ऑटो व ई-रिक्शा के परिचालन के लिए जोन एवं रूटों का निर्धारण किया है। इन पर चलने वाले ऑटो व ई-रिक्शा की संख्या भी तय की गई है।

जोन एवं रूट का नंबर ऑटो व ई-रिक्शा पर अंकित करने का आदेश दिया गया है। काफी संख्या में नंबर अंकित हो चुके हैं। प्रशासन ने मुजफ्फरपुर आटो व ई-रिक्शा कर्मचारी संघ से इन रूटों पर चलने वाले आटो व ई-रिक्शा का नंबर मांगा है। संघ ने सभी रूटों के नंबरों का डाटा तैयार किया है। इसे मंगलवार को जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा।

वहीं, दूसरी ओर नई यातायात व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। रूटों पर संख्या तय होने के बाद सबसे बड़ा सवाल आनलाइन बुकिंग पर चलने वाले आटो व ई-रिक्शा को लेकर है। कई कंपनियां पूरे शहर में सेवा दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा कि नई व्यवस्था में उनके लिए क्या आदेश है। उनके लिए भी रूट तय होंगे या वे किसी भी रूट में जाने के लिए फ्री होंगे। जिले में निबंधित ई-रिक्शा की संख्या 10 हजार से अधिक है।

प्रशासन ने रूटों व जोन के लिए करीब 4800 ऑटो व ई-रिक्शा की संख्या तय की है। ऐसे में शेष ई-रिक्शा का परिचालन कैसे होगा। वहीं नए ई-रिक्शा की बिक्री व निबंधन कैसे होगा। अगर नए ई-रिक्शा का निबंधन होगा तो उनका परिचालन कहां व कैसे होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सतेंद्र यादव ने कहा सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार कार्रवाई होगी।

जानकारी के अनुसार, रूटवार आटो व ई-रिक्शा का नंबर प्रशासन के पास होगा। जांच में उल्लंघन का मामला सामने आने पर जुर्माना व कार्रवाई होगी। डीटीओ ने कहा संघ द्वारा दी जाने वाली सूची के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, संघ के अध्यक्ष एआर अन्नू व महासचिव मो.इलियास इलू ने कहा डाटा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे प्रशासन को सौंपा जाएगा।