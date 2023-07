Muzaffarnagar News: सावधान! बुलंद हो रहे झपटमारों के हौसले, मैनेजर की मां के गले से उड़ा ले गए सोने की चेन

Muzaffarnagar News जिले के सदर थाना क्षेत्र में चेन झपटमारों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। बदमाश फरदो गोला इलाके में दवा कंपनी में कार्यरत एक मैनेजर की मां के गले से सोने की चेन उड़ा ले गए। जिले के कई इलाकों में इस तरह की वारदात लगातार हो रही है मगर पुलिस की ओर से अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Muzaffarnagar News: बुलंद हो रहे छपटमारों के हौसले, मैनेजर की मां के गले से उड़ा ले गए सोने की चेन

HighLights चेन छीनने वाले बाइकर्स बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर नहीं की जा रही कार्रवाई सदर, कांटी व काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के सदर थाना क्षेत्र में चेन झपटमारों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। बदमाश फरदो गोला इलाके में दवा कंपनी में कार्यरत एक मैनेजर की मां के गले से सोने की चेन उड़ा ले गए। घटना के बाद महिला का शोर सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, मगर तब तक बदमाश बाइक को तेजी से भगा रफू चक्कर हो गए। इस घटना को लेकर सरैया चकना इलाके की निवासी अनिता शाही ने सदर थाने में प्राथमिकी करवाई है। मामले की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला पुत्र सौरभ कुमार के साथ बाइक से मुजफ्फरपुर जा रही थी। तभी रास्ते में फरदो गोला के समीप बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट फरार हो गए। इस वारदात के बाद बदमाश भगवानपुर की ओर भाग गए। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके। सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि, आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि उन बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके। पीड़ित महिला का बेटा एक दवा कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। नहीं कस रही घटनाओं पर लगाम, कार्रवाई शून्य सदर, अहियापुर, कांटी और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में लगातार चेन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बावजूद इसके पुलिस इन झपटमारों को पकड़ पाने में असफल है। पिछले हफ्ते गोबरसही के समीप मार्निंग वाक में निकली रिटायर्ड प्रोफेसर की पत्नी के गले से सोने की चेन छीन लिए गए थे। इसके पूर्व काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला इलाके में मार्निंग वाक में निकली एक महिला के गले से सोने की चेन छिनकर फरार हो गए थे। चार दिन पूर्व मझौलिया इलाके में हथियार के बल पर महिला चिकित्सक के गले से सोने की चेन झपट ली थी। इन सभी मामलों में कागजी कार्रवाई ही अभी तक हो सकी है। नतीजतन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइकर्स बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर शहरी क्षेत्र के थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। सीसी कैमरे में कैद तस्वीर के आधार पर बदमाशों पर नकेल कसने की कवायद चल रही हैं। -राघव दयाल, नगर डीएसपी

Edited By: Jagran News Network