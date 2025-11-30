मुंबई स्टेशन से चोरी मोबाइल का कैसे जुड़ा मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर से कनेक्शन?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुंबई से चोरी कर मोबाइल बिहार में औने-पौने दामों में बेचे जा रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती तो पता चलता कि वह मजदूरी का काम करता है और 25 हजार का मोबाइल किसी ने चार हजार में खरीदवा दिया। इससे असली बदमाश तक नहीं पहुंच पाती। रविवार को ऐसा ही एक मामले सामने आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोकमान्य तिलक टर्मिनल के यूटीएस काउंटर के पास से एलटीटी चैंबूर के रहने वाले यात्री मो.बनयामीन राज का मोबाइल 18 अक्टूबर को चोरी हो गया। इसके बाद दूसरे यात्री ने भी केस दर्ज कराया। दोनों मोबाइल को जब सर्विलांस पर लिया गया तो एक मोबाइल मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाने के बरुआ और दूसरा समस्तीपुर जिले में पता चला।

इस पर एलटीटी जीआरपी के नारायण बीड़गर के साथ एक टीम मुजफ्फरपुर के बरुआ व समस्तीपुर में छापेमारी कर चोरी वाले दोनों मोबाइल बरामद कर लिए। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने बताया कि वह मुंबई में मजदूरी करने गए थे। वहीं के एक व्यक्ति ने चार-चार हजार में मोबाइल खरीदवा दिया। उसके बाद मुंबई जीआरपी मोबाइल जब्त कर चली गई। एलटीटी जीआरपी ने दोनों लोगों को मजदूर बताकर छोड़ दिया। कहा नोटिस देकर कोर्ट में बुलाया जाएगा।

पिकअप चोरी मामले में झारखंड पुलिस ने की छापेमारी मुजफ्फरपुर । पिकअप चोरी के मामले में झारखंड के गोड्डा जिले की नगर थाने की पुलिस रविवार को काजीमोहम्मदपुर थाना पहुंची। कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर स्थानीय थाना के सहयोग से आरोपित की तलाश में शेरपुर, सादपुरा और नीम चौक इलाके में छापेमारी की।

आसपास के लोगों से आरोपित के नाम-पता का सत्यापन किया। हालांकि, आरोपित के नहीं मिलने पर पुलिस वापस लौट आई। झारखंड के गोड्डा जिले के नगर थाना से आए पुलिसकर्मी ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र से इसी वर्ष 18 जून में पिकअप चोरी हुई थी। इसमें चार आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

जेल भेजे गए आरोपितों से पूछताछ में शहर के सादपुरा इलाके के एक गैराज संचालक इरफान डेंटर का नाम सामने आया था। उसकी संलिप्तता का पता लगाने पूर्व में भी पुलिस यहां आई थी। मामले में वाहन मालिक ने नगर थाने में प्राथमिकी कराई थी।