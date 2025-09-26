Language
    Mukhaymantri Mahila Rozgar Yojna: बटन दबते ही मुजफ्फरपुर की चार लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 10-10 हजार

    By babul deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:28 PM (IST)

    Mukhaymantri Mahila Rozgar Yojna विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह समेत सभी पंचायतों में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसी ने सिलाई का काम तो किसी ने बुटीक और पार्लर खोलने की कही बात। सभी ने पीएम मोदी के संबोधन को सुना। सभी महिलाओं ने कहा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी।

    प्रेक्षागृह में उपस्थित जिलाधिकारी व जीविका दीदियां। जागरण

     जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले की करीब चार लाख जरूरतमंद महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए उनके खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए। बैंक खाता में राशि पहुंचते ही महिलाओं के चेहरे खिल उठे।

    इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रेक्षा गृह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिले की सभी पंचायतों में लाइव आयोजन किया गया। जिले में सबसे पहली किस्त सर्वोत्तम सीएलएफ मुशहरी की विभा देवी को प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि अब वे अपने सपनों को पूरा करेंगी।

    इस राशि से रोजगार शुरू करेंगी। वहीं सोनम परवीन ने कहा कि इस राशि से सिलाई का काम शुरू करेंगी। संगम सीएलएफ की चंदा देवी ने कहा कि इस राशि से वे कॉस्मेटिक की दुकान खोलकर रोजगार करेंगी।

    फरहद यास्मीन ने कहा कि वे कपड़े का व्यवसाय करेंगी और इसे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। पूनम देवी में पीएम और सीएम को आभार व्यक्त किया। कहा कि इस राशि से छोटा रोजगार शुरू करेंगी और इसे जमकर मेहनत कर आगे बढ़ाएंगी।

    अन्य महिलाओं ने कहा कि इस राशि से बुटीक का काम, बकरी पालन, किराना दुकान समेत अन्य रोजगार शुरू करेंगे। ताकि आत्मनिर्भर बन सकें और देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें।