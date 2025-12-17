मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026: मुजफ्फरपुर में लड़कों से ज्यादा लड़कियां होंगी शामिल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Matric Exam 2026 : जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं में इस बार भी बालिकाओं की संख्या लड़कों से अधिक रही है।

मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में कुल 78,156 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 41,626 बालिकाएं और 36,530 बालक हैं। इस तरह मैट्रिक परीक्षा में लड़कों की तुलना में 5,096 अधिक बालिकाएं परीक्षा देंगी।

पिछले वर्ष की तुलना में मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2025 की मैट्रिक परीक्षा में 70,237 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

इसी तरह इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में भी बालिकाओं की संख्या अधिक है। इस परीक्षा में कुल 67,009 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 36,448 बालिकाएं और 30,561 बालक हैं।

इस प्रकार इंटर परीक्षा में लड़कों की तुलना में 5,887 अधिक बालिकाएं परीक्षा में शामिल होंगी। इंटर परीक्षा 2025 में कुल 57,613 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि इस बार संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

स्कूलों में बढ़ रही बालिकाओं की भागीदारी

मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं का सकारात्मक असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्कूलों में नामांकन से लेकर बोर्ड परीक्षाओं तक बालिकाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

इसी का परिणाम है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में अधिक संख्या में लड़कियां शामिल हो रही हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ी है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य सरकारी पहलों से लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक के साथ-साथ इंटर स्तर पर भी बालिकाओं की संख्या बढ़ना सकारात्मक संकेत है।