Bihar news: माडल अस्पताल बना मुजफ्फरपुर का हेल्थ हब, कैंसर तक की होगी जांच
मुजफ्फरपुर का माडल अस्पताल अब हेल्थ हब बन गया है। यहां कैंसर जैसी बीमारियों की जांच भी होगी। अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्त किए गए हैं। यह अस्पताल गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। माडल अस्पताल में अब 83 प्रकार की जांच होंगी। जिले के मरीजों को सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों की जांच के लिए निजी लैब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था माडल अस्पताल में कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी सूची जारी की गई है कि कौन-कौन सी जांच यहां पर की जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैंसर मार्कर (सीईए, एएफपी) जांच भी शामिल है। इससे जांच से कैंसर का पता लगाने व उपचार की भी निगरानी की जाती है। इसके अलावा लिवर व किडनी फंक्शन की भी जांच होगी।
सिविल सर्जन ने बताया यह स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर और सुदृढ़ बनाएगा। सभी परीक्षण या तो अस्पताल अथवा रेफरेंस लैब में होंगे। इसके लिए मरीजों को किसी प्रकार की फीस नहीं होगी। यह पूरी तरह से निशुल्क होगी। इसमें कई जांच ऐसी हैं, जिसके लिए मरीजों को निजी लैब में जाना पड़ता था और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता था।
माडल अस्पताल में इसकी व्यवस्था करने के साथ तकनीशियन व एक्सपर्ट की भी तैनाती की जा रही है। अस्पताल अधीक्षक डा.बीएस झा ने कहा लैब को अपग्रेड कराया गया है। यहां के चिकित्सक जो भी मरीज को जांच लिखेंगे वह यहीं पर होगी। बाहरी मरीजों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
माडल अस्पताल में होंगी ये जांच
- रक्त संबंधित : सीबीसी, ब्लड ग्रुपिंग, ईएसआइ, प्लेटलेट काउंट, ब्लड स्मीयर
- यूरिन संबंधित : प्रोटीन, शुगर, कीटोन, माइक्रोस्कोपी
- लिवर: एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलीरुबिन, एल्बुमिन
- किडनी: यूरिन, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटैशियम
- थायरायड: टीथ्री, टी फोर, टीएसएच
- संक्रामक रोग : मलेरिया, डेंगू, टायफाइड, स्क्रब टायफस, टीबी, एचआइवी, कोविड-19
- कैंसर व हार्मोन: पीएसए, सीईए, एएफपी, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन
