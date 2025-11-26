Language
    Bihar News : मुजफ्फरपुर में एनबीए ग्रेडिंग के लिए एमआइटी से तीन ब्रांचों का चयन

    By Prashant Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआईटी) में एनबीए ग्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल टेक्नोलाजी (लेदर) ब्रांचों का चयन किया गया है। कालेज स्तर पर इन ब्रांचों की ग्रेडिंग की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए प्री-क्वालीफायर भरने की प्रक्रिया की जाएगी। एमआईटी में पहले केवल सिविल ब्रांच को ही एनबीए की मान्यता मिली थी।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एमआइटी (मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी) में एनबीए (नेशनल बोर्ड आफ एक्रेडिटेशन) ग्रेडिंग के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान स्तर पर संचालित हो रहे विभिन्न ब्रांचों में से प्रथम फेज के तहत कुल तीन ब्रांचों का चयन ग्रेडिंग के लिए किया गया है।

    कालेज स्तर से इसका चयन कर विज्ञान, प्राविधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग को जानकारी दी गई है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व केमिकल टेक्नोलाजी (लेदर) शामिल है। कालेज स्तर से फिलहाल इन तीन ब्रांचों की ग्रेडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले प्री क्वालीफायर भरने की प्रक्रिया होगी।

    इसमें तीन ब्रांचों में उपलब्ध सुविधाएं, आधारभूत संरचना, छात्र-शिक्षकों की संख्या का अनुपात समेत अन्य जानकारी भरनी होती है। इसका सत्यापन विभाग के स्तर से होगा। फार्मेट के अनुसार सभी जानकारी दर्ज होने के बाद कालेज स्तर से इसको सबमिट किया जाएगा। निदेशालय के स्तर से सभी कालेजों को एनबीए से ग्रेडिंग के लिए निर्देश जारी किया गया है।

    प्री क्वालीफायर सबमिट करने के बाद कालेजों को एनबीए से निबंधन कराया जाएगा। विभाग ने सभी इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक कालेजों को यह निर्देश जारी किया गया था कि कालेज स्तर से वैसी शाखा जो नेशनल बोर्ड आफ एक्रेडिटेशन की अर्हताओं को पूरी करती है उसे चिह्नित किया जाए। साथ ही अनिवार्य रूप से इस महीने प्री क्वालीफायर भरने की प्रक्रिया पूरी करनी है। इसकी समीक्षा विभाग के स्तर से होनी है।

    एमआइटी के प्राचार्य डा.एमके झा ने बताया संस्थान के तीन ब्रांचों को एनबीए ग्रेडिंग के लिए चयन किया गया है। तीनों ब्रांचों से जुड़ी जानकारी भरी जानी है। इसका सत्यापन फिर विभाग के स्तर से किया जाएगा।

    एमआइटी में केवल सिविल ब्रांच को ही मिली थी एनबीए की मान्यता

    एमआइटी में अब तक केवल सिविल ब्रांच को ही एनबीए की मान्यता मिली थी। वर्ष 2021 में दो वर्ष के लिए एनबीए की मान्यता मिली थी। बाद में इसे एक वर्ष का विस्तार दिया गया। ग्रेडिंग मिलने के साथ ही संस्थान से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं की डिग्री का महत्व और प्रमाणन राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाता है।

    पाठ्यक्रम में गुणवत्ता की मुहर लग जाती है। प्लेसमेंट से लेकर विदेशों में पीजी की पढ़ाई में विद्यार्थियों को सहूलियत हो जाती है। ग्रेडिंग के बाद 17 देशों में बीटेक की डिग्री मान्य हो जाती है। राजकीय पालीटेक्निक में मैकेनिकल, सिविल व कंप्यूटर साइंस का चयन प्री क्वालीफायर के लिए किया गया है। वहीं राजकीय महिला पालीटेक्निक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक्स का एनबीए ग्रेडिंग के लिए प्री क्वालीफायर भरा जाना है।