Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस स्टैंड से पीछा कर घर तक पहुंचे बदमाश, युवती से दुष्कर्म की कोशिश नाकाम रहने पर शरीर नोंचा

    By Keshav Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात बेखौफ बदमाशों ने एक युवती के किराए के मकान में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती बैरिया बस स्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुष्कर्म की कोशिश नाकाम रहने पर शरीर नोंचा

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार रात अहियापुर थाना क्षेत्र में एक युवती के घर पर हमला कर दिया। युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। इसमें असफल होने पर बदमाशों ने युवती के शरीर को नोंच डाला। 

    शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। इसके बाद युवती को जख्मी हालत में छोड़ बदमाश भाग निकले। मामले को लेकर पीड़िता ने अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। 

    थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि आरोपितों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। युवती के आवेदन पर शेखपुर शिव मंदिर के गोविंद कुमार समेत एक अन्य को आरोपित किया गया है।

    बैरिया बस स्टैंड से पीछा कर थे बदमाश

    बताया जा रहा कि युवती एक प्रोग्राम कर अहियापुर स्थित किराये के मकान लौट रही थी। बैरिया बस स्टैंड से बदमाश पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच गए। युवती का गेट खटखटाया। युवती ने जैसे ही घर का मुख्य दरबाजा खोला तो बदमाश उसे धक्का देते हुए घर में प्रवेश कर गए। बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वह किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर घर के ऊपरी मंजिल पर भागी। बदमाश भी ऊपर चढ़ गए और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने उसके शरीर को नोंच डाला। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के पहुंचने पर जख्मी हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए।