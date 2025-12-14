बस स्टैंड से पीछा कर घर तक पहुंचे बदमाश, युवती से दुष्कर्म की कोशिश नाकाम रहने पर शरीर नोंचा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार रात अहियापुर थाना क्षेत्र में एक युवती के घर पर हमला कर दिया। युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। इसमें असफल होने पर बदमाशों ने युवती के शरीर को नोंच डाला।

शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। इसके बाद युवती को जख्मी हालत में छोड़ बदमाश भाग निकले। मामले को लेकर पीड़िता ने अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि आरोपितों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। युवती के आवेदन पर शेखपुर शिव मंदिर के गोविंद कुमार समेत एक अन्य को आरोपित किया गया है।

बैरिया बस स्टैंड से पीछा कर थे बदमाश

बताया जा रहा कि युवती एक प्रोग्राम कर अहियापुर स्थित किराये के मकान लौट रही थी। बैरिया बस स्टैंड से बदमाश पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच गए। युवती का गेट खटखटाया। युवती ने जैसे ही घर का मुख्य दरबाजा खोला तो बदमाश उसे धक्का देते हुए घर में प्रवेश कर गए। बदमाशों ने उसे पकड़ लिया।