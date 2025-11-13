Minapur Vidhan Sabha Chunav Result: मीनापुर में जबरदस्त मुकाबला, JDU और RJD के प्रत्याशी आमने-सामने
Bagaha Election Result: मीनापुर विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का सबको इंतजार है। बिहार की इस महत्वपूर्ण सीट पर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखना यह है कि जनता किसे चुनती है, क्योंकि चुनाव के परिणाम क्षेत्र के विकास और राजनीतिक परिदृश्य पर असर डालेंगे। पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीतियां बना रही हैं।
डिजिटल डेस्क, मीनापुर। Minapur Vidhan Sabha Chunav Result 2025: मीनापुर विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 57.8% वोटिंग हुई।
मीनापुर सीट पर मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड से अजय कुमार और आरजेडी से राजीव कुमार के बीच मुकाबला है।
मीनापुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला मुज़फ्फरपुर लगता है। ये वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस जनक सिंह विजयी रहे थे। 2020 में यहां से आरजेडी के राजीव कुमार ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था।
बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% रिकॉर्ड मतदान हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।