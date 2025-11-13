Minapur Vidhan Sabha Chunav Result: मीनापुर में जबरदस्त मुकाबला, JDU और RJD के प्रत्याशी आमने-सामने

ड‍िजिटल डेस्‍क, मीनापुर। Minapur Vidhan Sabha Chunav Result 2025: मीनापुर विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 57.8% वोटिंग हुई।

मीनापुर सीट पर मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड से अजय कुमार और आरजेडी से राजीव कुमार के बीच मुकाबला है।

मीनापुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला मुज़फ्फरपुर लगता है। ये वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस जनक सिंह विजयी रहे थे। 2020 में यहां से आरजेडी के राजीव कुमार ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था।