Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जागरण विमर्श: सूदखोर नहीं, जरूरतमंदों की समृद्धि में सहायक बनें माइक्रो फाइनेंस कंपनियां

    By MEERA SINGHEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    Micro Finance Loan: माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय सहायता का महत्वपूर्ण साधन हैं। ये छोटे कारोबारियों, महिलाओं और स्वय ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण विमर्श कार्यक्रम को आनलाइन संबोधित करतीं प्रो: सपना सुगंधा।

    मीरा सिंह, मुजफ्फरपुर। Financial Inclusion India: आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय सहायता का बड़ा माध्यम बन चुकी हैं। छोटे कारोबारियों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को पूंजी उपलब्ध कराने में इनकी भूमिका अहम है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर मनमानी वसूली और ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    88.25 लाख से अधिक खाते

    देश में माइक्रो फाइनेंस से जुड़े खातों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, माइक्रो फाइनेंस से जुड़े खातों की संख्या 88.25 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं, करीब 1688 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।

    विकास के साथ जिम्मेदारी जरूरी

    माइक्रो फाइनेंस का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में कंपनियों को चाहिए कि वे मुनाफे के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखें। अत्यधिक ब्याज दरें और दबावपूर्ण वसूली न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि पूरे सेक्टर की छवि को भी धूमिल करती हैं।

    प्रशिक्षण से समस्या का समाधान

    विशेषज्ञों का मानना है कि यदि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण दें, तो कर्ज वापसी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सही मार्गदर्शन से लोग ऋण का उपयोग आय बढ़ाने में कर सकते हैं, न कि कर्ज के बोझ में फंसने के लिए।

    नियमन और निगरानी की जरूरत

    माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियमन आवश्यक है। रिजर्व बैंक और संबंधित एजेंसियों को इस दिशा में सख्त निगरानी रखनी चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी जरूरतमंदों का शोषण न कर सके।