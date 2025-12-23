जागरण विमर्श: सूदखोर नहीं, जरूरतमंदों की समृद्धि में सहायक बनें माइक्रो फाइनेंस कंपनियां

मीरा सिंह, मुजफ्फरपुर। Financial Inclusion India: आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय सहायता का बड़ा माध्यम बन चुकी हैं। छोटे कारोबारियों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को पूंजी उपलब्ध कराने में इनकी भूमिका अहम है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर मनमानी वसूली और ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

88.25 लाख से अधिक खाते देश में माइक्रो फाइनेंस से जुड़े खातों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, माइक्रो फाइनेंस से जुड़े खातों की संख्या 88.25 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं, करीब 1688 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।

विकास के साथ जिम्मेदारी जरूरी माइक्रो फाइनेंस का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में कंपनियों को चाहिए कि वे मुनाफे के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखें। अत्यधिक ब्याज दरें और दबावपूर्ण वसूली न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि पूरे सेक्टर की छवि को भी धूमिल करती हैं।

प्रशिक्षण से समस्या का समाधान विशेषज्ञों का मानना है कि यदि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण दें, तो कर्ज वापसी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सही मार्गदर्शन से लोग ऋण का उपयोग आय बढ़ाने में कर सकते हैं, न कि कर्ज के बोझ में फंसने के लिए।