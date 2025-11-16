मैट्रिक व इंटर स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर, यह गड़बड़ी की तो SENTUP Exam से हो सकते वंचित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Matriculation Exam 2026: परीक्षा की गुणवत्ता खराब होने के बाद होने वाली किरकिरी को देखते हुए शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाह रही है। सेंटअप परीक्षा को लेकर दी गई नई व्यवस्था भी उसी का हिस्सा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से होगी। इसमें केवल वैसे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जिनकी स्कूल में 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार इंटर व मैट्रिक के सेंटअप परीक्षा को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं।



इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक आयोजित होगी। यह परीक्षा स्कूल स्तर पर होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि सेंटअप परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।

जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी और उनका एडमिट भी जारी नहीं किया जाएगा। सेंटअप परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 से 5:15 तक होगी। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्र व परीक्षा सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया है। उपलब्ध कराई गई सामग्री स्कूलों को दी जा रही है। जिले में प्रखंडवार स्कूलों को आठ केंद्रों से परीक्षा सामग्री दी जा रही है।