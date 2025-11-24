Language
    मुजफ्फरपुर के मीनापुर में विवाहिता का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

    By Arjun Kumar Singh Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एक विवाहिता का शव जंगल में मिला, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला एक साल से मायके में रह रही थी, क्योंकि पति से उसकी अनबन थी। शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया, और उसके गले पर चोट के निशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    पति से अनबन की वजह से वह करीब एक साल से मायके में ही रह रही थीी। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, मीनापुर (मुजफ्फरपुर)। Bihar Crime: थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित जंगल से एक विवाहिता का शव मिला। उसकी लाश घर से कुछ ही दूरी पर जिस हालत में मिली है उससे उसके साथ अनहोनी की आशंका व्यक्त की जा रही है। वह करीब एक साल से अपने मायके में ही रह रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि उसकी शादी 2020 में बोचहां थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पति से किसी बात को लेकर अनबन होने के बाद वह मायके में करीब एक साल से रह रही थी। उसे दो साल की एक पुत्री है, जो अपने पिता के साथ रह रही है।

    पति-पत्नी में अनबन होने के कारण मायके में रह रही थी। मृतका की मां का कहना है कि मेरा दामाद थोड़ा मंद बुद्धि का है। शनिवार की रात हमलोग खाना खाकर करीब दस बजे सो गए।

    सुबह 5 बजे जगे तो देखा कि पार्वती बिछावन पर नहीं थी। इसके बाद खोजबीन करने लगे। इसके बाद अनहोनी की आशंका होने लगी।

    घर के आसपास ही खोजने के दौरान उसका शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। नाक से खून निकला हुआ था। गले पर भी चोट के निशान थे। दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई जा रही है।

    सूचना मिलते हीं थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद के नेतृत्व में एएसआई ऋतु रंजन, सूरज कुमार सुमन, गीता कुमारी, वरुण कुमार पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

    मृतका की मां घर पर चाय नाश्ता की दुकान चलाती है। कुछ दिन अगल बगल के लोगों से उधारी सामान को लेकर विवाद हुआ था। घटनास्थल पर पहुंचे मृतका के ससुर मंजय कुमार ने बताया कि पतोहू करीब एक साल से मेरे यहां नही जा रही थी। मेरा बेटा 10 दिन पूर्व शुक्रवार को दिल्ली गया है। हमारी पोती हमारे पास है।