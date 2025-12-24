17 साल की उम्र में ऐसा अंत क्यों? मधुबनी में पेड़ से लटका शव, हर आंख में सवाल

जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के बलुआहा टोल के समीप आम के बगीचे में उस समय मातम पसर गया, जब एक आम के पेड़ से 17 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटका मिला।

सुबह-सुबह बगीचे की ओर गए ग्रामीणों की नजर जब पेड़ से लटके शव पर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर चेहरा सवालों से भरा नजर आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी सूचना मिलते ही खुटौना थाना की पुलिस सदलबल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।