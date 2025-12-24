17 साल की उम्र में ऐसा अंत क्यों? मधुबनी में पेड़ से लटका शव, हर आंख में सवाल
बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी का शव आम के पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के बलुआहा टोल के समीप आम के बगीचे में उस समय मातम पसर गया, जब एक आम के पेड़ से 17 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटका मिला।
सुबह-सुबह बगीचे की ओर गए ग्रामीणों की नजर जब पेड़ से लटके शव पर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर चेहरा सवालों से भरा नजर आया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी
सूचना मिलते ही खुटौना थाना की पुलिस सदलबल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
किशोरी की उम्र महज 17 वर्ष बताई जा रही है, जो अपने परिवार की उम्मीदों और सपनों का केंद्र थी। अचानक हुई इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि किशोरी को लेकर किसी तरह की अनहोनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।
आत्महत्या है या किसी साजिश का नतीजा, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
