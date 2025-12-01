दूल्हा-दुल्हन बनने की चाह में गयाजी से मुजफ्फरपुर तक का सफर, आखिरी मोड़ पर मिल गई पुलिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने घर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। दोनों बीए के छात्र हैं और लंबे समय से प्रेम संबंध में थे। परिजनों की मर्जी उनके रिश्ते के खिलाफ थी। ऐसे में दोनों ने घर से भागकर शादी करने की योजना बनाई और मुजफ्फरपुर पहुंच गए। उन्हें लगा कि घर से दूर जाकर वे आसानी से विवाह कर सकेंगे और कोई रुकावट नहीं आएगी।

इमलीचट्टी बस स्टैंड पर पुलिस की नजर शनिवार की देर रात नगर थाना पुलिस इमलीचट्टी बस स्टैंड पर नियमित गश्ती कर रही थी। उसी दौरान पुलिस की नजर एक युवक और युवती पर पड़ी, जो अकेले और घबराए हुए से दिख रहे थे। संदिग्ध स्थिति को देखकर पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की।

शुरुआत में दोनों ने खुद को गयाजी का निवासी बताते हुए स्पष्ट जानकारी देने से बचने की कोशिश की। उनके गोलमोल जवाबों से पुलिस का शक और गहरा गया।

सच्चाई आई सामने जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो दोनों टूट गए और सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने बताया कि वे प्रेमी हैं और घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी करने मुजफ्फरपुर आए थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों अतरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।