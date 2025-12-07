Language
    Muzaffarpur Crime : कार में छुपा था कौन-सा रहस्य? डिक्की–डैशबोर्ड के गुप्त बक्सों से निकली शराब, दो दबोचे गए

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से 199 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की, जो डिक्की और डैशबोर्ड में छिपाई गई थी। इस मामले में दो तस्कर गिरफ्तार ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने तुर्की थाना के सकरी सरैया मोड़ एनएच-22 के पास एक कार की डिक्की व डैशबोर्ड में बनाए गुप्त बाक्स से विभिन्न महंगे ब्रांडों की 199 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसमें प्रीमियम ब्रांड के ब्लैकडाग व ब्लेंडर प्राइड आदि शराब थी।

    इस दौरान दो धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बीघापुर थाने के बेहटा भवानी के सूरज कुमार व सीतामढ़ी जिले के मेहसौल ओपी के प्रताप नगर मेहसौल निवासी विशाल कुमार के रूप में हुई है।

    कार से शराब मिलने पर टीम ने कार को जब्त कर दोनों धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि वह दिल्ली से शराब लेकर सीतामढ़ी जा रहे थे। इसी वर्ष 16 सितंबर को उत्पाद की टीम ने दोनों को एसयूवी कार में छिपाकर शराब लाने में पकड़कर जेल भेजा था।

    जेल से निकलने के बाद दोनों फिर से शराब के धंधे में लग गए। उन्होंने कई शराब धंधेबाजों के नाम-पता के साथ ठिकानों की जानकारी दी है। निशानदेही पर टीम छापेमारी कर रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों धंधेबाजों के साथ कार मालिक पर अभियोग दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेजा गया है।

    15 लीटर शराब के साथ तीन को दबोचा 

    पानापुर थाने के शेरूकाही चौक के पास छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने 28 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस दौरान इलाके के ही धंधेबाज सुबोध तिवारी को पकड़ा है। इसके अलावा मीनापुर थाने के महुआ चौक से 10 लीटर चुलाई शराब के साथ साहेबगंज के परवलपट्टी निवासी मनोज कुमार को पकड़ा गया है। मीनापुर थाने के अशोक चौक से जामिन मठिया के मुकेश महतो को भी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी पर अभियोग दर्ज कर जेल भेजा गया है।