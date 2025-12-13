क्या कभी एटीएम में आपके नोट भी फंसे हैं? जानिए उपभोक्ताओं की परेशानी की वजह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ATM problem in India: बैंक की एटीएम के कैलिब्रेशन में गड़बड़ी आ गई है। इससे एक बार में 20 हजार रुपये निकालने पर यह फंस जा रहा है। पांच सौ के साथ सौ और दो सौ के नोट डाले जाने से यह समस्या आ रही है। इससे उपभोक्ता परेशान हैं।

रुपये फंसने के कई मामले शहर की हरिसभा चौक स्थित स्टेट बैंक की एटीएम सहित कुछ अन्य से 20 हजार रुपये निकालने पर रुपये फंसने के कई मामले सामने आए हैं। पिछले तीन दिनों में कई उपभोक्ताओं के नोट नहीं निकले और उनके अकाउंट से पैसे कट गए। इसको लेकर कई उपभोक्ताओं ने एसबीआइ के टोल फ्री नंबर के अलावा रेडक्रास शाखा में शिकायत की है।

पुराने नोट भी रखे जा रहे एक एटीएम अधिकारी ने बताया पहले 500 के नए नोट रखे जा रहे थे। नए नोटों की कमी को देखते हुए रिजर्व बैंक की गाइडलाइन पर 500 के साथ 200 के और पुराने नोट भी एटीएम में रखे जा रहे हैं।

नोटों की गिनती में परेशानी इससे मशीन सही तरह से कैलिब्रेशन (नोटों की गिनती करने वाला उपकरण) नहीं कर पा रही है। 500 वाले नोट के हिसाब से ही गिनती कर रहा है। 100-200 के नोट बढ़ने से मशीन अधिक नोटों की गिनती नहीं कर पा रहा।

24 से 48 घंटे का लगता समय इससे 20 हजार रुपये निकालने पर नोट फंस जा रहे हैं। एसबीआइ के एक अधिकारी ने बताया नोट फंसने व अकाउंट से पैसे कटने पर मशीन आटो कंप्लेन दर्ज करा देती है। इससे 24 से 48 घंटे में उपभोक्ता के पैसे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं।

बैठक करने की तैयारी इधर पिछले तीन दिनों में जिन लोगों के भी पैसे कटे हैं, उनके खाते में क्रेडिट हो गए हैं। शुक्रवार को रेडक्रास एसबीआइ ब्रांच में कई लोगों ने आवेदन देकर शिकायत की। एक बैंक अधिकारी ने बताया एटीएम में पैसे नहीं फंसे इसको लेकर सभी लोगों के साथ मीटिंग की जाएगी। गार्ड के साथ एटीएम मशीन पर भी लिखा आएगा कि इसमें कौन-कौन से नोट हैं और कितना पैसा निकालना है।

एटीएम में पैसा फंसने पर ये करें

5-10 मिनट में सर्वर ठीक होने पर पैसा निकल आता है या बैंक आटोमेटिकली वापस कर देता है। अगर 24 घंटे में पैसा वापस न आए तो तुरंत बैंक के कस्टमर केयर पर काल करें। एटीएम की लोकेशन, तारीख, समय व ट्रांजेक्शन आइडी बताएं।

सात दिनों में समाधान का प्रावधान बैंक के हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर शिकायत करें। ट्रांजेक्शन स्लिप-मैसेज का स्क्रीनशाट संभाल कर रखें। अगर इससे भी समाधान न हो तो अपनी बैंक शाखा के मैनेजर से मिलकर समस्या बताएं। अगर बैंक सात दिनों में समाधान नहीं करता तो आप एबीआइ के बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं।