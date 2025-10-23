Bihar Politics : ललन सिंह बोले-मोदी ने बढ़ाया विश्व में सम्मान, नीतीश ने जगाई विकास की उम्मीद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जिले के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है।

इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की रफ्तार को गति दी है। जनता को उनके काम से नई उम्मीद की किरण मिली है। इस विकास यात्रा को और तेज करने के लिए जनता को चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को समर्थन देना चाहिए। यह सिर्फ पंचायत का नहीं, बल्कि देश और बिहार के विकास का चुनाव है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में हम पारिवारिक विवादों या आपसी मतभेदों के कारण अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन जब गांव में किसी के घर शादी होती है या सावन में भोले बाबा के मंदिर में जलाभिषेक करने की बारी आती है, तो सब एकजुट होकर भाग लेते हैं।

भेदभाव भूलकर वोट करना चाहिए उसी तरह इस लोकतंत्र के महापर्व में भी सभी को भेदभाव भूलकर एनडीए उम्मीदवारों को मजबूत करना है। उन्होंने जदयू जिला के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन जिला परिषद मार्केट में किया और साहेबगंज, कांटी तथा नगर विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क किया। इस मौके पर विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, पार्टी जिला अध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार, संगठन प्रभारी राबिन सिंह, प्रो. सब्बीर अहमद, शैलेश कुमार शैलू, अनीश कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।