Kurhani vidhan sabha Chunav Result: क्या पंचायती राज मंत्री बचा पाएंगे अपनी सीट? यहां आमने-सामने का मुकाबला

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Kurhani vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव की वीआइपी सीटों में एक कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए इस वर्ष पहले चरण के के दौरान मतदान हुआ था। यहां 66.01 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब सभी लोग यह जानना चाह रहे हैं कि कुढ़नी विधानसभा सीट का परिणाम (Kurhani Vidhan sabha Chunav result)क्या होगा? सख्त मुकाबला कुढ़नी विधानसभा सीट से 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव के दौरान कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। जब बात मुख्य मुकाबले की होती है तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। एनडीए के प्रत्याशी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। उनकी वजह से यह सीट चर्चा में है।

निषाद वोट निर्णायक चुनाव के आरंभ में यह माना जा रहा था कि जनसुराज के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोण का रूप दे सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आता गया, केवल बीजेपी और राजद का मुकाबला ही बनकर रह गया। इस सीट पर दोनों दलों के आधार वोट के बाद निर्णायक वोट सहनी या कहें निषाद समाज का ही रहा है।

वर्ष 2025 के चुनाव में भी स्थिति ऐसी ही दिखी। चुनाव प्रचार के क्रम में यह माना जा रहा था कि मुकेश सहनी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की वजह से सहनी वोटरों की पसंद राजद प्रत्याशी होंगे, लेकिन एनडीए ने एक बड़ा दांव चुनाव से ठीक पहले चल दिया।

चुनाव से पहले एनडीए का दांव वर्ष 2020 के चुनाव में इस सीट से राजद के टिकट पर विजयी प्रत्याशी रहे अनिल सहनी और उससे कुछ ही दिन पहले भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए अजय निषाद को अपने पाले में कर लिया। इसलिए निषाद का पूरा वोट राजद के खाते में नहीं जाकर बंटने का अनुमान लगाया जा रहा है।

राजद के कुशवाहा प्रत्याशी ऐसे में जो निषाद का अधिक से अधिक वोट हासिल कर लिया होगा, माना जा रहा है कि जीत उसी की होगी? वैसे यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि राजद ने इस सीट से कुशवाहा समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार कर एनडीए के आधार वोट में सेंध लगाने की जो कोशिश की थी, वे उसमें कितने सफल रहे? दोनों गठबंधनों के कुछ बागी भी चुनाव मैदान में हैं। उनका प्रभाव भी 14 नवंबर को साफ हो जाएगा।