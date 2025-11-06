Kurhani vidhan sabha chunav 2025 voting: 14.51 प्रतिशत मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग
Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 14.51% मतदान हुआ। नीतीश सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के सुनील कुमार सुमन के बीच मुकाबला है। मतदाता जलपान से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर: Kurhani Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव के तहत गुरुवार की सुबह से ही कुढ़नी में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह नौ बजे तक 14.51 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था।
यहां से नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनका मुकाबला राजद के सुनील कुमार सुमन है। सुबह से लोग लाइन में लग कर वोट डाल रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना था कि वे जलपान से पहले मतदान के लिए पहुंच गए हैं।
