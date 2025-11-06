Kurhani vidhan sabha chunav 2025 voting: 14.51 प्रतिशत मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 14.51% मतदान हुआ। नीतीश सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के सुनील कुमार सुमन के बीच मुकाबला है। मतदाता जलपान से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: कुढ़नी के बूथ संख्या 51 व 52 उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुर सुस्ता बूथ पर लगी लाइन। जागरण