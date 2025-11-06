Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kurhani vidhan sabha chunav 2025 voting: 14.51 प्रतिशत मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 14.51% मतदान हुआ। नीतीश सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के सुनील कुमार सुमन के बीच मुकाबला है। मतदाता जलपान से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: कुढ़नी के बूथ संख्या 51 व 52 उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुर सुस्ता बूथ पर लगी लाइन। जागरण 

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर: Kurhani Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव के तहत गुरुवार की सुबह से ही कुढ़नी में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह नौ बजे तक 14.51 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनका मुकाबला राजद के सुनील कुमार सुमन है। सुबह से लोग लाइन में लग कर वोट डाल रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना था कि वे जलपान से पहले मतदान के लिए पहुंच गए हैं।