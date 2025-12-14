Muzaffarpur : इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता में कीट यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर लगातार दूसरी बार चैंपियन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालबील प्रतियोगिता (पुरुष) का खिताब फिर जीत लिया है। बीआरएबीयू की मेजबानी में खेले गए टूर्नामेंट में विजेता का फैसला लीग मैचों के आधार पर हुआ। इसमें सबसे अधिक तीन मैचों में नौ अंक अर्जित करने वाली कीट यूनिवर्सिटी की टीम विजेता बनी।

टीम ने लगातार दूसरी बार ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की टीम प्रतियोगिता में अजेय रही। वही प्रतियोगिता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की टीम उप विजेता बनी। उसने प्रतियोगिता में दो मैच जीतकर कुल छह अंक अर्जित किए। मेजबान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम चौथे स्थान पर रही। लीग मुकाबले में टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। वहीं एलएनएमयू दरभंगा ने एक मैच जीतकर तीन अंक प्राप्त किए। इस तरह एलएनएमयू की टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

तिरहुत कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन कोर्ट में चल रहे टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में कीट यूनिवर्सिटी ने एलएनएमयू दरभंगा को 20-25,25- 17,27-25, 25-21व 15-11 से, एमजी काशी विद्यापीठ ने बीआरएबीयू को 25-24, 27-29, 25-16 व 25-19 से, काशी विद्यापीठ ने एलएनएमयू को 25-21, 25-19, 22-25, 19-25 व 15-13 से और एलएनएमयू ने बीआरएबीयू 20-25, 25-22, 22-25, 25-17 व 15-9 से पराजित किया।