Muzaffarpur : इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता में कीट यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर लगातार दूसरी बार चैंपियन
Muzaffarpur Latest News : कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता (पुरुष) का खिताब फिर जीत लिया है। बीआरएबीय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालबील प्रतियोगिता (पुरुष) का खिताब फिर जीत लिया है। बीआरएबीयू की मेजबानी में खेले गए टूर्नामेंट में विजेता का फैसला लीग मैचों के आधार पर हुआ। इसमें सबसे अधिक तीन मैचों में नौ अंक अर्जित करने वाली कीट यूनिवर्सिटी की टीम विजेता बनी।
टीम ने लगातार दूसरी बार ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की टीम प्रतियोगिता में अजेय रही। वही प्रतियोगिता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की टीम उप विजेता बनी।
उसने प्रतियोगिता में दो मैच जीतकर कुल छह अंक अर्जित किए। मेजबान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम चौथे स्थान पर रही। लीग मुकाबले में टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। वहीं एलएनएमयू दरभंगा ने एक मैच जीतकर तीन अंक प्राप्त किए। इस तरह एलएनएमयू की टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
तिरहुत कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन कोर्ट में चल रहे टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में कीट यूनिवर्सिटी ने एलएनएमयू दरभंगा को 20-25,25- 17,27-25, 25-21व 15-11 से, एमजी काशी विद्यापीठ ने बीआरएबीयू को 25-24, 27-29, 25-16 व 25-19 से, काशी विद्यापीठ ने एलएनएमयू को 25-21, 25-19, 22-25, 19-25 व 15-13 से और एलएनएमयू ने बीआरएबीयू 20-25, 25-22, 22-25, 25-17 व 15-9 से पराजित किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ कैंप के डीआइजी राकेश कुमार सिंह और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीसी राय ने प्रतियोगिता में शीर्ष चार स्थान प्राप्त करने वाली टीम को मेडल और ट्राफी प्रदान किया।
डीआइजी राकेश कुमार सिंह ने कीट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर और एमजी काशी विद्यापीठ वाराणसी की टीम को लगातार दूसरी बार विजेता और उप विजेता बनने पर बधाई दी।
विवि क्रीड़ा परिषद के सलाहकार डा. संजय सिन्हा ने खिलाड़ियों के दमखम और उनके प्रदर्शन के बारे में बताया। विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद के सचिव सह आयोजन सचिव डा. अशोक साह ने अतिथियों का स्वागत किया।
संचालन पूर्व वालीबाल खिलाड़ी रविशंकर कुमार ने किया। वहीं तिरहुत फिजिकल कालेज प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर कई राष्ट्रीय खिलाड़ी करुणेश कुमार समेत अन्य उपस्थित हुए।
