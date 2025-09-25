Kanti vidhan sabha Seat 2025: नौ वादों का हिसाब-किताब मांग रही जनता, विकास के भी खूब दावे

Kanti Assembly Seat 2025 क्षेत्र की बड़ी समस्याओं के निदान का पांच वर्षों से इंतजार जनता करती रह गई। एनटीपीसी से पांच किमी के दायरे में मुफ्त बिजली देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब भी विकास के कई काम होने से शेष हैं। शहर से सटे होने के बाद भी कई कार्य अब तक अधूरे हैं।

राजीव रंजन, जागरण, कांटी (मुजफ्फरपुर)। Bihar Vidhan sabha Chunav 2025 / Kanti vidhan sabha Seat 2025 / Kanti Assembly Seat 2025: शहर से सटा इलाका कांटी विधानसभा क्षेत्र। विकास की असीम संभावनाओं के बाद भी कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र से कई मंत्री भी बने, मगर अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ।

अब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है पिछले पांच वर्षों के कार्य का हिसाब-किताब हो रहा है। विधायक इसराइल मंसूरी के 2020 के विधानसभा चुनाव में किए गए नौ वादों पर चर्चा है। उनके वादों का हिसाब-किताब जनमा मांग रही।

बेरोजगारों को नौकरी एवं रोजगार देने से लेकर कांटी के प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के मुख्य वादों पर काम नहीं हुआ। बगाही क्षेत्र को प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने के लिए पकड़ी गांव में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण का जनता इंतजार ही करती रह गई।

रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रदूषण को लेकर नाराजगी कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रखंड कांटी व मड़वन है। कांटी में एक नगर परिषद व 20 पंचायत और मड़वन प्रखंड की सभी 14 पंचायतें हैं। यहां के लोग रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रदूषण को लेकर नाराज़ हैं। एनटीपीसी के अधीन चल रहे थर्मल पावर प्लांट की स्थापना पूर्व सांसद जार्ज फर्नांडीज के प्रयासों से हुई थी, लेकिन अब यह प्लांट स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा मुद्दा बन गया है।

पांच किमी के दायरे में मुफ्त बिजली देने का वादा भी बड़ा मुद्दा होगा। स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज भी अधिकतर युवा बेरोजगार हैं। जिन्हें नौकरी मिली भी है,अधिकतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। दाखिल-खारिज और अन्य प्रमाणपत्र बनवाने में लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र कागजों पर ही संचालित हो रही है। कृषि, पशुपालन, खाध आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग बिचौलियों के कब्जे में है।

पांच साल में विकास कार्य के दावे सैकड़ों सड़कों का निर्माण व कालीकरण

कई महत्वपूर्ण आरसीसी पुलों का निर्माण

प्रखंड मुख्यालय में आंबेडकर पार्क का निर्माण

विद्यालयों में डेस्क बेंच और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था

शुद्ध पेयजल के लिए फरवरी सरकार विभिन्न विद्यालय व धार्मिक स्थान पर करीब 500 चापाकल की व्यवस्था

जर्जर विद्यालय एवं अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत

सैकड़ों धार्मिक स्थल पर चबूतरा का निर्माण

बेरोजगारों को समुचित रोजगार की व्यवस्था

शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के प्रयास