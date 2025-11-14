Kanti vidhan sabha Chunav Result : कांटी विधानसभा सीट में JD के अजीत कुमार और राजद के इजराइल मंसूरी में टक्कर, किस उम्मीदवार का पलड़ा रहेगा भारी?

Kanti Vidhan Sabha Election Result 2025 / Bihar Assembly Election Result: मुज़फ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा सीट पर इस बार जेडीयू के अजीत कुमार और राजद के इजराइल मंसूरी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इनके अलावा कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर कांटी सीट पर किस उम्मीदवार की जीत होती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कांटी क्षेत्र में मतदान संपन्न हो चुका है।