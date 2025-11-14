Language
    Kanti vidhan sabha Chunav Result : कांटी विधानसभा सीट में JD के अजीत कुमार और राजद के इजराइल मंसूरी में टक्कर, किस उम्मीदवार का पलड़ा रहेगा भारी?

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:03 AM (IST)

    Kanti election Result : कांटी विधानसभा सीट पर जेडीयू के अजीत कुमार और राजद के इजराइल मंसूरी के बीच मुख्य मुकाबला है।कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं।मुज़फ्फरपुर की इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है।

    Kanti Vidhan Sabha Election Result 2025 / Bihar Assembly Election Result: मुज़फ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा सीट पर इस बार जेडीयू के अजीत कुमार और राजद के इजराइल मंसूरी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इनके अलावा कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर कांटी सीट पर किस उम्मीदवार की जीत होती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कांटी क्षेत्र में मतदान संपन्न हो चुका है।

    कांटी विधानसभा, बिहार की कुल 243 सीटों में से एक है और यह वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट पर 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जमुना प्रसाद त्रिपाठी विजेता रहे थे, जबकि 2020 के चुनाव में राजद के मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने जीत दर्ज की थी।