Kanti vidhan sabha chunav 2025 voting: दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत लोगों ने डाले वोट
Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार, दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Kanti Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के क्रम में गुरुवार की सुबह से कांटी में वोट डाले जा रहे हैं।
चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। यहां सुबह से लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।