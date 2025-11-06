Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanti vidhan sabha chunav 2025 voting: दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत लोगों ने डाले वोट

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    Bihar election voting 2025: मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार, दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

     Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: वोट डालने के लिए कतारबद्ध मतदाता। जागरण  

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Kanti Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के क्रम में गुरुवार की सुबह से कांटी में वोट डाले जा रहे हैं।

    चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। यहां सुबह से लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें