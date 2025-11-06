Kanti vidhan sabha chunav 2025 voting: दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत लोगों ने डाले वोट

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Kanti Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के क्रम में गुरुवार की सुबह से कांटी में वोट डाले जा रहे हैं।

चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोपहर एक बजे तक 45.60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। यहां सुबह से लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे।