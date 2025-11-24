बिहार STF की बड़ी कार्रवाई, कालिया गैंग का शूटर अभिषेक मिश्रा चरस के साथ गिरफ्तार

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम (Bihar STF Team) ने सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शातिर अभिषेक मिश्रा उर्फ मुकुल मिश्र को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से डुमरा थाना क्षेत्र के चक्का रसुलपुर का रहने वाला है।

उसके पास से चरस 280 ग्राम व बाइक जब्त किया गया है। शातिर अभिषेक मिश्रा उर्फ मुकुल मिश्र कालिया गैंग का प्रमुख शूटर है। मामले में मेजरगंज थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में बताया गया कि गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों के सात से अधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसके और कई साथियों के बारे में पता चला है। पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी की। हालांकि और कोई पकड़ा नहीं गया। हथियार के साथ चरस की भी तस्करी में उसकी संलिप्तता की बात सामने आई है। इस दिशा में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जिले के अहियापुर थाने में उस पर 2021 में मामला दर्ज किया गया था। वह अहियापुर इलाके में 2021 में हुए नवलकिशोर हत्याकांड का आरोपित रहा है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के पताही थाना में नन्हकू सिंह हत्याकांड (पाठक गैंग) में शामिल रहा है। इस मामले में वह वांटेड है।