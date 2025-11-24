Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार STF की बड़ी कार्रवाई, कालिया गैंग का शूटर अभिषेक मिश्रा चरस के साथ गिरफ्तार

    By Sanjiv KumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    बिहार एसटीएफ ने सीतामढ़ी में छापेमारी कर कालिया गैंग के शूटर अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस और बाइक बरामद हुई है। उस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसके साथियों के बारे में पता चला है, और पुलिस छापेमारी कर रही है। उस पर कई हत्याओं में शामिल होने का भी आरोप है। पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम (Bihar STF Team) ने सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शातिर अभिषेक मिश्रा उर्फ मुकुल मिश्र को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से डुमरा थाना क्षेत्र के चक्का रसुलपुर का रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसके पास से चरस 280 ग्राम व बाइक जब्त किया गया है। शातिर अभिषेक मिश्रा उर्फ मुकुल मिश्र कालिया गैंग का प्रमुख शूटर है। मामले में मेजरगंज थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में बताया गया कि गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों के सात से अधिक मामले दर्ज हैं।

    पूछताछ में उसके और कई साथियों के बारे में पता चला है। पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी की। हालांकि और कोई पकड़ा नहीं गया। हथियार के साथ चरस की भी तस्करी में उसकी संलिप्तता की बात सामने आई है। इस दिशा में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस का कहना है कि जिले के अहियापुर थाने में उस पर 2021 में मामला दर्ज किया गया था। वह अहियापुर इलाके में 2021 में हुए नवलकिशोर हत्याकांड का आरोपित रहा है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के पताही थाना में नन्हकू सिंह हत्याकांड (पाठक गैंग) में शामिल रहा है। इस मामले में वह वांटेड है।

    पताही में ही 2023 में ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड (पाठक गैंग) और दानापुर पटना में 2024 में राम जी राय हत्याकांड का भी आरोप है।

    इसके अलावा डुमरा व रुन्नीसैदपुर समेत अन्य थानों में मामले दर्ज होने की बात सामने आए है। इसके लिए विभिन्न जिलों की पुलिस से संपर्क कर उसके पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, ताकि लंबित केसों में उसे रिमांड पर लेने की कवायद की जा सके।