    Muzaffarpur News: मुख्यमंत्री की सभा से पहले संगठन के कील-कांटे निकालने में जुटा जदयू, बनाई जा रही नई टीम

    By Sanjiv Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की सभा से पहले जदयू संगठन को मजबूत करने में लगा है। पार्टी एक नई टीम बना रही है ताकि सभा से पहले सभी कमियों को दूर किया जा सके और संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। जदयू के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

    बिहार के सीएम नीतीश कुमार

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। टिकट बंटवारे के बाद जिला जदयू संगठन के कील-कांटा ठीक करने में लगा है। कांटी व गायघाट सीट में पार्टी संगठन के अंदरूनी विरोध के चलते वहां बदलाव किया जा रहा है। टिकट बंटवारा के बाद कांटी प्रखंड अध्यक्ष ने निर्दल नामांकन का पर्चा भरा था।

    गायघाट व कटरा के प्रखंड अध्यक्ष राजनीतिक रूप से पूर्व विधायक महेश्वर यादव के करीबी रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष के साथ गायघाट के दर्जनभर व कटरा के सात पंचायत अध्यक्ष भी पार्टी के अलग हो गए थे। इसलिए खासकर दो जगहों पर बदलाव किया गया है। गायघाट में मुख्यमंत्री की चुनावी सभा 28 को होनी है। इसलिए वहां संगठन को मजबूत किया जा रहा है।

    जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने कहा कटरा व गायघाट के अध्यक्ष चुनाव में रुचि नहीं ले रहे थे। इससे उन्हें हटाया गया है। साथ ही वहां पर दर्जनभर पंचायत अध्यक्ष भी चुनाव से अलग चल रहे थे। दोनों प्रखंड अध्यक्ष को हटाकर नए पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।

    साथ ही गायघाट व कटरा में पंचायत अध्यक्ष के बदले संयोजक की तैनाती की जा रही है। गायघाट विधानसभा में तीन प्रखंड गायघाट, कटरा व बंदरा हैं। बंदरा प्रखंड व पंचायत अध्यक्ष पार्टी के साथ हैं। गायघाट व कटरा में पंचायत अध्यक्षों का यह बदलाव किया जा रहा है।

    बताया कि गायघाट प्रखंड अध्यक्ष लालबाबू सहनी व कटरा प्रखंड अध्यक्ष इफ्तेखार आलम को उनके पद से हटा दिया गया है। संगठन को चुनाव की दृष्टि से सशक्त व सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई टीम बनी है। इसके तहत गायघाट प्रखंड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी शंभू सहनी और कटरा प्रखंड अध्यक्ष अभिचल कुमार उर्फ सोनू मिश्रा को सौंपी गई है।

    कांटी प्रखंड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बिनोद गुप्ता, कांटी नगर परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारी चंदन पांडेय को दी गई है। मुख्यमंत्री की सभा से पहले सभी अध्यक्ष चुनाव अभियान में जुट गए हैं।