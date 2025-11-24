Language
    जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर अपडेट, शहर के नौ केंद्रों पर लिए जाएंगे टेस्ट

    By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए 13 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। शहर के नौ केंद्रों पर 4778 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा और यह 100 अंकों की होगी, जिसमें मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण शामिल हैं।

    छठी कक्षा में नामांकन को लेकर 13 दिसंबर को परीक्षा। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर के नौ केंद्रों पर जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा होगी। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में 4778 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छठी कक्षा में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा है।

    चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय केंद्र पर साहेबगंज व बोचहां, मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल केंद्र पर पारू व मड़वन, तिरहुत एकेडमी केंद्र पर सरैया, पोखरैरा व औराई वन, द्वारिकानाथ उच्च विद्यालय केंद्र पर कुढ़नी व कांटी , मारवाड़ी हाई स्कूल केंद्र पर मीनापुर व मुशहरी अरबन, बीबी कालेजिएट केंद्र पर मुशहरी रूरल व बंदरा, जिला स्कूल केंद्र पर गायघाट व मुरौल, विद्या बिहार हाई स्कूल में सकरा व औराई टू , राधा कृष्ण केडिया केंद्र पर मोतीपुर व कटरा प्रखंड के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

    परीक्षा में निगेटिव मार्किग नहीं

    जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किग नहीं है। दो घंटे की परीक्षा है। सिलेबस तीन खंडों में बंटा हुआ है। मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। कुल मिलाकर परीक्षा 80 प्रश्नों की होती है, जो 100 अंकों के लिए होते हैं।

    स्नातकोत्तर सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा शुरू

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2024-26 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर (सोमवार) से शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यह परीक्षा से 24 दिसंबर तक चलेगी।

    विश्वविद्यालय के नए और पुराने परीक्षा भवन को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले पीजी विभाग के विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है। लिखित परीक्षा खत्म होने के बाद, विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल और मौखिक (वाइवा) परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    प्रैक्टिकल सह मौखिक परीक्षा तीन जनवरी से 7 जनवरी, 2026 तक होगी। यह परीक्षा विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संबंधित विभागों में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्रों को निर्धारित समय पर अपने केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया है।