जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर अपडेट, शहर के नौ केंद्रों पर लिए जाएंगे टेस्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर के नौ केंद्रों पर जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा होगी। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में 4778 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छठी कक्षा में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा है। चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय केंद्र पर साहेबगंज व बोचहां, मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल केंद्र पर पारू व मड़वन, तिरहुत एकेडमी केंद्र पर सरैया, पोखरैरा व औराई वन, द्वारिकानाथ उच्च विद्यालय केंद्र पर कुढ़नी व कांटी , मारवाड़ी हाई स्कूल केंद्र पर मीनापुर व मुशहरी अरबन, बीबी कालेजिएट केंद्र पर मुशहरी रूरल व बंदरा, जिला स्कूल केंद्र पर गायघाट व मुरौल, विद्या बिहार हाई स्कूल में सकरा व औराई टू , राधा कृष्ण केडिया केंद्र पर मोतीपुर व कटरा प्रखंड के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा में निगेटिव मार्किग नहीं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किग नहीं है। दो घंटे की परीक्षा है। सिलेबस तीन खंडों में बंटा हुआ है। मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। कुल मिलाकर परीक्षा 80 प्रश्नों की होती है, जो 100 अंकों के लिए होते हैं।

स्नातकोत्तर सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा शुरू बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2024-26 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर (सोमवार) से शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यह परीक्षा से 24 दिसंबर तक चलेगी।

विश्वविद्यालय के नए और पुराने परीक्षा भवन को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले पीजी विभाग के विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है। लिखित परीक्षा खत्म होने के बाद, विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल और मौखिक (वाइवा) परीक्षा आयोजित की जाएगी।