Jagran Dandiya 2025: आम्रपाली दुबे मचाएंगी धमाल, पाखी हेगड़े होंगी जज...दैनिक जागरण का दो दिवसीय उत्सव कल से

दैनिक जागरण द्वारा मुजफ्फरपुर में दो दिवसीय डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन स्कूलों और डांस अकादमियों के बीच प्रतियोगिता होगी जिसमें विभिन्न विषयों पर नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरे दिन शहरवासी भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के साथ डांडिया में भाग लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया जा रहा है जिसके लिए निःशुल्क पास दैनिक जागरण कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Jagran Dandiya 2025: दैनिक जागरण की ओर से दो दिवसीय डांडिया उत्सव की शुरुआत गुरुवार से होगी। नवरात्रि के बीच दो दिनों तक शहर में डांडिया उत्सव की धूम मचेगी। पहले दिन शहर के स्कूली बच्चों और डांस एकेडमी में अलग-अलग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें भक्ति से लेकर राष्ट्रभक्ति और अन्य थीम पर स्कूली बच्चे अपना नृत्य और नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगे।
शुक्रवार को दूसरे दिन शहरवासी परिवार के साथ डांडिया में थिरकेंगे। इसमें भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे शामिल होंगी। शुक्रवार के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। इसे दैनिक जागरण कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। शाम छह बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
इसमें शहर के आम से लेकर खास लोग तक शिरकत करेंगे। गुरुवार को होने वाले इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में साई मिलेनियम स्कूल, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल मिठनपुरा, एसीएमई पब्लिक स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल बैरिया, संत जोसेफ स्कूल, स्योर सक्सेस, मारूति इंटरनेशन स्कूल, माउंटेन हाइट स्कूल कांटी, डीएवी मालीघाट एवं बागेश्वरी मूक बधिर विद्यालय के बच्चे शामिल होंगे।
वहीं डांसर्स वर्ल्ड, एडवांस डांस म्यूजिक सेंटर, संस्कृति मोशन, श्री कला केंद्र, डांस बिग एकेडमी, बिहार डांस एकेडमी, नृत्य वाइव आर्ट, जस्ट डांस के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके जज भोजपुरी कलाकार पाखी हेगड़े, रुम्पा देबनाथ और अभिजीत देबनाथ होंगे।
कार्यक्रम का मुख्य प्रायोजक संगम आलमीरा है। वहीं पावर्ड बाय सोल्जर्स पेंट्स, तिरहुत बजार, सह प्रायोजक साधु शरण सिंह इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एडुकेशन, पंकज कुमार, होटल ग्रीन मैपल हैं। हास्पिटैलिटी पार्टनर द लैंड मार्क होटल है।
सपोर्टेड बाय शुभ लाभ इंटरप्राइजेज, बाबा लहठी भंडार, मुजफ्फरपुर कालेज आफ प्रोफेशनल एडुकेशन, नार्थ बिहार इलेक्ट्रानिक्स, संगम पाइप्स, नेहा इंटरप्राइजेज, राधा आटोमोबाइल, स्योर सक्सेस, वैशाली ब्रेड, मुजफ्फरपुर डेयरी, शिवम पेट हाउस, संत जोसेफ सीनियर सेकेंड्री स्कूल, पंजाब नैशनल बैंक, साई परिवहन, महाकाल, रघुनाथ प्रसाद रंधीर कुमार ज्वेलर्स हैं।
