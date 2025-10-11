IRCTC, Indian Railways: वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करना हुआ सस्ता, इस वजह से कम हुआ किराया

Language
    मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस का किराया 7 दिसंबर से कम हो जाएगा क्योंकि इसका सुपरफास्ट दर्जा हट जाएगा। स्लीपर, एसी-2, एसी-3 और फर्स्ट एसी के किराए में कमी आएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ लोगों को भीड़ बढ़ने की आशंका है। बुकिंग 15565 और 15566 नंबर से ही होगी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: ललितग्राम से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस में सात दिसंबर से यात्री सस्ते किराया पर सफर करेंगे। हालांकि सैकड़ों यात्रियों ने अगले दो महीना पहले का ओपनिंग टिकट सस्ते में बुक करा लिया है।

    इस ट्रेन का सुपरफास्ट का दर्जा सात दिसंबर से हट जाएगा। उसके बाद स्लीपर में 30 रुपये, एसी-टू-थ्री में 45 रुपये तथा फर्स्ट एसी में 75 रुपये कम लगेगा।

    सात दिसंबर से पहले यात्री पहले वाले रेट पर ही सफर करेंगे। पहले फर्स्ट एसी का मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली का 5430 रुपये लगता था, अब सात दिसंबर से 75 कम होने पर 3350 रुपये लगेगा।

    वहीं एसी-टू में पहले 2040 रुपये लगता था अब 1995 रुपये लगेगा। उसी तरह एसी-थ्री में 1440 लगता था, अब 1395 रुपये लगेगा। स्लीपर में 550 रुपये लग रहा, सात दिसंबर से 520 रुपया ही लगेगा।

    किराया कमने से यात्रियों में खुशी देखी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि किराया कमने के बाद वैशाली एक्सप्रेस में अधिक लोग सफर करने से भीड़ बढ़ेगी। 15565 और 15566 ट्रेन नंबर से ही सात दिसंबर से टिकट की बुकिंग होगी।

    रेलकर्मियों का एसबीआइ में खुलेगा खाता

    मुजफ्फरपुर : समस्तीपुर मंडल के रेल कर्मियों का शून्य बैलेंस में एसबीआइ में खाता खुलेगी। इसको लेकर समस्तीपुर मंडल के ललित कला केंद्र में भारतीय स्टेट बैंक एवं रेल के बीच समझौता (एमओयू) हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा मौजूद रहे।

    एसबीआइ, समस्तीपुर के मुख्य शाखा प्रबंधक तथा वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक गणनाथ झा भी मौजूद रहे। इस दौरान बैंक कर्मियों ने विस्तार से जानकारी दी।

    यह मिलेगा फायदा : शून्य बैलेंस खाता एवं सभी एसबीआइ एटीएम पर असीमित निशुल्क लेन-देन। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) पर एक करोड़ तक का कवर।

    हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) पर 1.6 करोड़ तक का कवर। स्थायी दिव्यांगता एक करोड़ तक का कवर। आंशिक दिव्यांगता पर 80 लाख तक का कवर। समूह जीवन बीमा का लाभ 10 लाख तक।