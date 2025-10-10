दिल्ली के पहाड़गंज की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर होगा निर्माण, होने जा रहे ये खास बदलाव

Language
    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दिल्ली के पहाड़गंज की तर्ज पर विकास होगा। चार-पांच नंबर प्लेटफार्म के पास के वाशिंग पिट हटाकर तीन नए प्लेटफार्म बनेंगे। वाशिंग पिट को बटलर के पास स्थानांतरित किया जाएगा। इससे दक्षिण की ओर से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और जंक्शन में कुल 11 प्लेटफार्म होंगे। यह बदलाव यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर स्टेशन के चार-पांच नंबर प्लेटफार्म और कोचिंग डिपो के बीच दोनों वाशिंग पिट को हटाकर वहां तीन नए प्लेटफार्म का निर्माण होगा। वहीं बटलर वाली जगह पर अत्याधुनिक वाशिंग पिट बनाया जाएगा। जहां अमृत भारत, वंदे भारत के अलावा अन्य मेल-एक्सप्रेस की वाशिंग होगी।

    गुरुवार को समस्तीपुर रेलमंडल के सीनियर डीओएम विजय प्रकाश ने अधिकारियों के साथ इस पर अंतिम मुहर लगाकर डीआरएम को भेजा है। इसके पहले एरिया अफसर रविशंकर महतो द्वारा यहां के अधिकारियों के साथ सभी जगहों की मापी कर भेजा था।

    एरिया अफसर ने बताया कि वाशिंग पिट बटलर के पास चली जाएगी, जो आरआरआई भवन के पीछे तक विस्तार होगा। वहीं चार-पांच नंबर प्लेटफार्म के बगल से दोनों वाशिंग पिट तोड़कर हटा दिया जाएगा।

    वाशिंग पिट के बगल में दो अतिरिक्त रेल लाइन है। वाशिंग पिट से लेकर उन तीनों लाइन का इस्तेमाल तीन नये प्लेटफार्म के लिए हो जाएगा। इससे जंक्शन के दक्षिण तरफ से आने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। दक्षिण तरफ आगमन और प्रस्थान गेट बन रहा है।

    तीन नया प्लेटफार्म बनने से दिल्ली के पहाड़गंज की तरह यात्रियों का आवागमन उस तरफ से सुगम हो जाएगा। उसके बाद इधर से एक सीरीज से आठ प्लेटफार्म हो जाएगा। उधर छह, सात और आठ, नौ, दस, ग्यारह नंबर प्लेटफार्म हो जाएगा। यानी मुजफ्फरपुर 11 प्लेटफार्म का जंक्शन हो जाएगा।

    जंक्शन पर यत्र-तत्र पार्सल पैकेट रखा तो कार्रवाई

    मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अब यत्र-तत्र पार्सल पैकेज नजर नही आएगा। डीआरएम समस्तीपुर के आदेश पर आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने इसकी मानीटरिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही जंक्शन के एक नंबर गेट के अंदर से चलने वाले आटो चालकों को भी चेतावनी दे दी गई है।

    अंदर से पैसेंजर चढ़ाते पकड़े गए तो उसका आटो जब्त कर लिया जाएगा। वहीं जंक्शन पर यत्र-तत्र पार्सल पैकेट पाया गया तो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लीज ठेकेदार को ठेला की संख्या कम करने को कहा है।

    त्योहार के इस मौसम में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जो भी पार्सल पैकेट ट्रेनों से उतरेगा सभी को या तो गोदाम में रख दिया जाएगा या प्लेटफार्म से बाहर कर दिया जाएगा। आरपीएफ इंस्पेक्टर खुद इसकी मानिटरिंग शुरू कर दिया है।