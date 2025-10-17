IRCTC, Indian Railways: मुजफ्फरपुर में ओएचई पर झालर गिरने से रुकी रहीं लिच्छवी व सद्भावना एक्सप्रेस

गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: माड़ीपुर ओवरब्रिज के आगे रेल लाइन किनारे एक चार तल्ले बिल्डिंग से बिजली का झालर रेलवे के ओवर हेड तार (ओएचई) गिर गया। इसके करण बिजली ट्रिप कर गई। विभाग के अधिकारी ने जांच कर कंट्रोल को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद 20 लाइन रेल लाइन की ओएचई की बिजली काट दी गई। इस दौरान लिच्छवी, सद्भावना एक्सप्रेस, अप रक्सौल सहित अन्य ट्रेनें जंक्शन पर रुक गईं।

सूचना पर टीआई मनोज कुमार के नेतृत्व में टीआरडी के इंजीनियर अमरेंद्र कुमार चौबे, आरपीएफ के एएसआई राजेन्द्र सिंह पहुंच गए। ओएचई में लिपटे झालर को नीचे उतार कर जब्त कर आरपीएफ को सौंप दिया गया।

बाद में टीआरडी के इंजीनियर अमरेंद्र कुमार चौबे द्वारा अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बता दें कि माड़ीपुर की तरफ रेल लाइन की पेट्रोलिंग नहीं हो रही। इसके चलते आए दिन ऐसी घटना घट रही है।

यह घटना मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेलखंड पर हुई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने कहा कि प्राथमिकी के बाद जांच की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मेगा टिकट चेकिंग में एक दिन में 1866625 राजस्व की प्राप्ति मुजफ्फरपुर : पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में एक व्यापक मेगा टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान में मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसमें 2941 लोग अनियमित यात्रा करते पकड़े गए।

इन सबों से जुर्माना के रूप में रेलवे को 1866625 रुपये की आय हुई। यह कार्यवाही मंडल के सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, मानसी, खगड़िया, नवगछिया सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर की गई। 2025-26 में कुल 432864 यात्रियों को बिना टिकट, बिना वैध टिकट यात्रा करते पकड़ा गया।