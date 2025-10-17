Language
    IRCTC, Indian Railways: मुजफ्फरपुर में ओएचई पर झालर गिरने से रुकी रहीं लिच्छवी व सद्भावना एक्सप्रेस

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    IRCTC, Indian Railways: मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर ओवरब्रिज के पास एक इमारत से बिजली का झालर ओएचई तार पर गिरने से बिजली गुल हो गई, जिससे लिच्छवी और सद्भावना एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें जंक्शन पर रुक गईं। टीआरडी इंजीनियर ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: माड़ीपुर ओवरब्रिज के आगे रेल लाइन किनारे एक चार तल्ले बिल्डिंग से बिजली का झालर रेलवे के ओवर हेड तार (ओएचई) गिर गया। इसके करण बिजली ट्रिप कर गई।

    विभाग के अधिकारी ने जांच कर कंट्रोल को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद 20 लाइन रेल लाइन की ओएचई की बिजली काट दी गई। इस दौरान लिच्छवी, सद्भावना एक्सप्रेस, अप रक्सौल सहित अन्य ट्रेनें जंक्शन पर रुक गईं।

    सूचना पर टीआई मनोज कुमार के नेतृत्व में टीआरडी के इंजीनियर अमरेंद्र कुमार चौबे, आरपीएफ के एएसआई राजेन्द्र सिंह पहुंच गए। ओएचई में लिपटे झालर को नीचे उतार कर जब्त कर आरपीएफ को सौंप दिया गया।
    बाद में टीआरडी के इंजीनियर अमरेंद्र कुमार चौबे द्वारा अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बता दें कि माड़ीपुर की तरफ रेल लाइन की पेट्रोलिंग नहीं हो रही। इसके चलते आए दिन ऐसी घटना घट रही है।

    यह घटना मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेलखंड पर हुई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने कहा कि प्राथमिकी के बाद जांच की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

    मेगा टिकट चेकिंग में एक दिन में 1866625 राजस्व की प्राप्ति

    मुजफ्फरपुर : पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में एक व्यापक मेगा टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान में मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसमें 2941 लोग अनियमित यात्रा करते पकड़े गए।

    इन सबों से जुर्माना के रूप में रेलवे को 1866625 रुपये की आय हुई। यह कार्यवाही मंडल के सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, मानसी, खगड़िया, नवगछिया सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर की गई। 2025-26 में कुल 432864 यात्रियों को बिना टिकट, बिना वैध टिकट यात्रा करते पकड़ा गया।

    इससे 29 करोड़ 21 लाख 34 हजार 488 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में रेल राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। यह सोनपुर मंडल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है। इस दौरानर यात्रियों को नियमित टिकट लेकर यात्रा करने के लिए जागरूक भी किया गया।