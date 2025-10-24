IRCTC, Indian Railways: रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट की बिक्री के नियम में किया बदलाव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: छठ महापर्व के मद्देनजर होने वाली भीड़ को कम करने के लिए मुजफ्फरपुर सहित समस्तीपुर रेल मंडल के अधिन आने वाले प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है।

यह आदेश 28 से सात सितंबर तक लागू रहेगा। इससे स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़ से राहत मिलेगी, जिससे यात्री आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी।

यात्रियों के सुरक्षित चढ़ने-उतरने में सुविधा होगी, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना कम होगी। इससे रेल कर्मियों एवं सुरक्षा बलों को भीड़ नियंत्रण में सहूलियत होगी, जिससे स्टेशन संचालन व्यवस्थित रहेगा।

यात्री सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय आदि का उपयोग नियंत्रित और प्रभावी रूप से हो सकेगा। पीआरओ के अनुसार जफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा एवं सीतामढ़ी स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू की गई है।

अत्यधिक वृद्धि की संभावना है। ये सभी स्टेशन मंडल के व्यस्ततम स्टेशनों में शामिल हैं, जहाँ पर्वों के समय यात्री संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है।

दस मिनट लेट खुली पवन एक्सप्रेस

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने के बाद ही लोकमान्य तिलक से जयनगर जाने वाली 11061 डाउन पवन एक्सप्रेस में वैक्यूम हो गया।

इसके चलते कुछ देर के लिए एक नंबर प्लेटफार्म पर अफरातफरी मच गई। बताया जाता है कि उक्त ट्रेन में काफी भीड़ थी। कुछ लोकल पैसेंजर नहीं चढ़ पाए।

भीड़ के कारण कुछ यात्री कोच के अंदर ही रह गए, वे लोग उतर नहीं पाए। उतरने के चक्कर में इस ट्रेन को कई बार वैक्यूम किया गया। इसके कारण ट्रेन दस मिनट लेट हो गई।

बताया जाता है कि डाउन पवन एक्सप्रेस निर्धारित समय से एक घंटे लेट आयी। दिल्ली, मुंबई से आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ट्रेन आने के साथ ही उद्घोषण हुई, जबकि थोड़ी देर पहले होनी चाहिए थी। ट्रेन सात मिनट रुकने के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन से रवाना हुई।