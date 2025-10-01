Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IRCTC, Indian Railways: यात्रा की योजना बनाते समय इन अपडेट का जरूर रखें ध्यान, कई समस्याओं का हो जाएगा समाधान

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने आरक्षण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सामान्य आरक्षण खुलने के शुरुआती 15 मिनट में आरक्षित टिकट केवल IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक किए जा सकेंगे वो भी आधार प्रमाणीकरण वाले उपयोगकर्ताओं के लिए। काउंटर पर बुकिंग पहले की तरह ही जारी रहेगी एजेंटों को शुरुआती 10 मिनट तक बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: भारतीय रेल ने यात्रियों के हित में आरक्षण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

    इसके तहत एक अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में आरक्षित सामान्य टिकट केवल आइआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से ही बुक किए जा सकेंगे।

    यह सुविधा केवल आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होगी। कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर सामान्य आरक्षण टिकटों की बुकिंग समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री पूर्ववत समयानुसार टिकट प्राप्त कर सकेंगे।

    सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक अधिकृत टिकट एजेंटों को आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण प्रणाली का लाभ सीधे आम यात्रियों तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी। समस्तीपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों में जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर आदि पर यात्रियों में इस एप के इस्तेमाल के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि यात्री लाभान्वित हो सकें। इसकी जानकारी समस्तीपुर रेलमंडल के पीआरओ आरके सिंह ने दी है।

    रेल वन एप से यात्रियों को मिलेंगी त्वरित सुविधाएं

    मुजफ्फरपुर : भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार करते हुए “रेल वन एप” शुरू किया गया है। यह एप यात्रियों को वन स्टाप साल्यूशन देता है, जिसके माध्यम से यात्रा से संबंधित सभी जानकारी व सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हो सकेंगी। इससे यात्रियों को त्वरित सुविधा व पारदर्शी सेवा सुनिश्चित होगी।

    • यह एप गूगल प्ले स्टोर व एप्पल एप स्टोर दोनों पर निशुल्क उपलब्ध है।
    • यात्री सामान्य, रिजर्वेशन व प्लेटफार्म टिकट सीधे इस एप के माध्यम से बुक कर सकते हैं।
    • एप पर ट्रेन का लाइव स्टेटस व आगमन-प्रस्थान की सूचना वास्तविक समय में उपलब्ध होगी।
    • ट्रेन रद होने या विलंब की स्थिति में यात्रियों को तत्काल नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।
    • सीट उपलब्धता व पीएनआर स्टेटस की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।
    • यात्री कोच पोजिशन व प्लेटफार्म सूचना पहले से देख सकेंगे।
    • एप में फूड आर्डरिंग सिस्टम उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी सीट पर भोजन आर्डर कर सकेंगे।
    • यात्री पार्सल सेवा से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे।
    • पूछताछ काउंटरों पर भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा।
    • यात्रा का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, क्योंकि ट्रेन की स्थिति, विलंब या रद होने की जानकारी समय पर उपलब्ध होगी।
    • टिकट, भोजन व अन्य सुविधाएं आनलाइन उपलब्ध होने से यात्रा और भी सुविधाजनक व सुरक्षित बनेगी।
    • ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के यात्री इस इप से समान रूप से लाभांवित होंगे।