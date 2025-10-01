IRCTC, Indian Railways: यात्रा की योजना बनाते समय इन अपडेट का जरूर रखें ध्यान, कई समस्याओं का हो जाएगा समाधान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: भारतीय रेल ने यात्रियों के हित में आरक्षण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

इसके तहत एक अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में आरक्षित सामान्य टिकट केवल आइआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से ही बुक किए जा सकेंगे।

यह सुविधा केवल आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होगी। कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर सामान्य आरक्षण टिकटों की बुकिंग समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री पूर्ववत समयानुसार टिकट प्राप्त कर सकेंगे।

सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक अधिकृत टिकट एजेंटों को आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण प्रणाली का लाभ सीधे आम यात्रियों तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो।