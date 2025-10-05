31 मार्च 2026 तक एकमुश्त बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज व दंड माफ, आपको कितना होगा फायदा?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त बकाया प्रापर्टी टैक्स जारी जमा करने वाले होल्डिंग स्वामियों को ब्याज व दंड की राशि जमा नहीं करनी होगी। उनको सिर्फ प्रापर्टी टैक्स की राशि जमा करनी होगी।

यदि वे तय समय में एकमुश्त बकाया राशि जमा नहीं करते तो फिर से ब्याज व दंड शुल्क के साथ प्रापर्टी टैक्स जमा करना होगा। बकायेदारों को ब्याज व दंड राशि से राहत देने के लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं दंड में छूट) योजना, 2025 को मंजूरी देते हुए शनिवार को अधिसूचना जारी की गई। इसे राज्यभर के सभी निकायों में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।