    इंटर कालेज प्रतियोगिता नहीं हुई, ईस्ट जोन के लिए कबड्डी टीम नहीं भेज सका बीआरएबीयू

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

     जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी नहीं होने से निर्धारित समय पर इंटर कालेज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सकी। इस कारण बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता (पुरुष) में अपनी टीम नहीं भेज सका है।

    इंटर कालेज प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम नहीं बनाई जा सकी। अब सोमवार से सीवी रमण विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में ईस्ट जोन के तहत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रतियोगिता शुरू हो रही है।

    यह आयोजन शुक्रवार तक चलेगा। पहले इस प्रतियोगिता की मेजबानी बीआरएबीयू को ही सौंपी गई गई थी। विश्वविद्यालय ने मेजबानी के लिए कम समय होने और चुनाव की अधिसूचना जारी होने की बात कहते हुए तिथि विस्तारित करने का प्रस्ताव भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भेजा था।

    इस आधार पर आयोजन स्थल में बदलाव करते हुए सीवी रमण यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ को इसकी मेजबानी सौंप दी गई। विश्वविद्यालय को दो खेलों में तीन वर्ग की मेजबानी मिली थी। कबड्डी (महिला और पुरुष) और वालीबाल पुरुष की मेजबानी बीआरएबीयू को सौंपी गई थी।

    अब केवल 10 - 14 दिसंबर तक बीआरएबीयू की मेजबानी में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता होगी। इंटर कालेज प्रतियोगिता में हुई देरी के कारण यह भी संभव है कि विश्वविद्यालय दूसरे खेलों के लिए भी टीम न भेज सके।

    दो महीने से तैयारी, फिर भी जारी नहीं हुआ कैलेंडर

    शैक्षणिक सत्र 2025 - 26 के तहत पिछले दो से तीन महीने से स्पोर्ट्स कैलेंडर को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी। पहले बताया गया कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद दीक्षा समारोह होने के कारण इसमें विलंब हो गया।

    फिर उम्मीद जगी कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर कैलेंडर जारी किया जाएगा। यह तिथि भी बीत गई। कालेजों से शारीरिक शिक्षा निदेशक से लेकर खिलाड़ी अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि की जानकारी पूछते रहे। लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें जल्द ही कैलेंडर जारी करने का आश्वासन दिया जाता रहा।

    इसके बाद सितंबर महीने में स्पोर्ट्स कैलेंडर को अंतिम रूप देकर इसे मंजूरी प्रदान करने के लिए फाइल रजिस्ट्रार कार्यालय में बढ़ाई गई।

    बताया गया कि करीब एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंजूरी नहीं मिली। इस बीच नवरात्र की छुट्टियां हो गई। मामले को लेकर रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय खुलते ही स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी हो जाएगा।