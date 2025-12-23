मुजफ्फरपुर में युवाओं को मिलेगा रोजगार, मोतीपुर में लगेगी ब्रायलर ब्रीडर, एडवांस्ड फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मोतीपुर में ब्रायलर ब्रीडर, एडवांस्ड फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इसमें करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी
नई यूनिट के लिए कंपनी ने अपने स्तर से 50 एकड़ भूमि का चयन किया है। यूनिट स्थापना को लेकर अनमोल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सरावगी ने उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान उद्योग मंत्री ने समय पर भूमि उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
कंपनी की यह पांचवीं यूनिट होगी
कंपनी के महाप्रबंधक रितेश खरे ने बताया कंपनी की यह पांचवीं यूनिट होगी। इससे पहले चार यूनिट संचालित हैं, जिनमें बेला में मुर्गी दाना की तीन फैक्ट्रियां व मेगा फूड पार्क में एक यूनिट शामिल है।
नई यूनिट में करीब 10 लाख ब्रायलर मुर्गियों का पालन व उनका प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसे देश व विदेश में आपूर्ति करने की योजना है। कहा कि जिले में उद्योग लगाने के लिए अनुकूल माहौल है।
स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी, विभागीय अधिकारियों व किसानों का बेहतर सहयोग मिल रहा है। कंपनी ने जिले में अब तक 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे 1100 लोगों को रोजगार मिला है।
नई यूनिट के चालू होने के बाद करीब 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि उपलब्ध होने के एक वर्ष के भीतर यूनिट चालू करने की योजना है। महाप्रबंधक ने बताया देश स्तर पर कंपनी की कुल 11 यूनिट संचालित हैं।
मुर्गी दाना निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल बिहार में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में कंपनी की चार मुर्गी दाना यूनिट प्रतिदिन करीब 400 टन दाना का उत्पादन कर रही हैं।
