जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Division Railway Staff Duty: सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा मेला के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने व्यापक तैयारी की है।

यात्रियों की सुविधा और टिकट व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी पांचों रेल मंडलों से 200 से अधिक रेल कर्मियों की तैनाती की गई है।

समस्तीपुर सहित चार रेल मंडलों से 156 अतिरिक्त रेलकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिसमें समस्तीपुर मंडल के 17 वाणिज्य लिपिक और 22 टिकट जांच कर्मचारियों सहित कुल 39 रेल कर्मचारी शामिल होंगे।

24 घंटे खुलेगी टिकट खिड़की

सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक वाणिज्य ने पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से अतिरिक्त कर्मचारियों की मदद मांगी है। मेले का आयोजन 23 से 25 नवंबर तक होगा और इसके बाद सभी रेल कर्मी अपने अपने मंडल में योगदान देंगे।