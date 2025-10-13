Language
    Indian Railways: ओपनिंग टिकट को दलालों से बचाने के लिए IRCTC की नई व्यवस्था

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    IRCTC, Indian Railways: भारतीय रेलवे ने ओपनिंग टिकटों में दलाली रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 60 दिन पहले टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यह नियम रविवार से लागू हो गया है। आईआरसीटीसी ने यह कदम दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद उठाया है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और दलालों पर लगाम लगेगी।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways:रेलवे की ओपनिंग टिकट को दलालों से बचाने और आम यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्ध कराने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने एक नया तरीका अपनाया है।

    अब कोई भी ओपनिंग टिकट यानी, 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण बुकिंग का टिकट बिना ओटीपी का नंबर डाले नहीं मिलेगा। आइआरसीटीसी से टिकट लेने पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ओपनिंग टिकट में आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद ओटीपी आएगा।

    ओटीपी का नंबर डालने के बाद ही टिकट निकल पाएगा। ओटीपी की वैलिडिटी 30 मिनट दी गई है ताकि कमजोर नेटवर्क होने पर भी यात्री परेशान नहीं होंंगे। यह व्यवस्था आइआरसीटीसी के सभी साइट पर रविवार से लागू कर दिया गया है।

    IRCTC Indian Railways 11

    इसके पहले तत्काल टिकट पर किया गया था। अब ओपनिंग टिकट पर भी प्रमुख रूप से लागू कर दिया गया है। यात्री अब घर बैठे आइआरसीटीसी की साइट से टिकट ले सकते हैं।

    IRCTC Indian Railways 12


    बता दें कि ओपनिंग टिकट भी दलाल विभिन्न प्रकार के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर यात्रियों से अवैध उगाही कर रहे थे। इस बात की जानकारी दैनिक जागरण में छपने के बाद आइआरसीटीसी के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और रविवार से यह व्यवस्था लागू कर दी।

    नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन ट्रेन फिर नौ घंटे पहुंची लेट

    मुजफ्फरपुर : 02570 नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली कई हमसफर क्लोन एक्सप्रेस की लेटलतीफी लगातार जारी है। यह ट्रेन रविवार को नौ घंटे से अधिक लेट पहुंची है। हालांकि, यह ट्रेन नई दिल्ली से ही डेढ़ घंटे लेट खुली, कानपुर, लखनऊ में आते-आते और भी लेट हो गई।

    उसके बाद लेट होती चली गई। इस ट्रेन का यह सिलसिला कोई एक सप्ताह से नहीं, पिछले एक महीने से यह यह ट्रेन बेमियादी लेट आ रही है। हालांकि, यह ट्रेन रविवार को नई दिल्ली से समय पर ही खुली, लेकिन अगले स्टेशन से आगे बढ़ते ही दो घंटे लेट हो गई।

    इस ट्रेन के लगातार लेट चलने से यात्रियों को अधिक समय लगने से परेशानी हो रही। प्रतिबंधि ब्रांडेड के बोतल बंद पानी का धड़ल्ले से बिक्री : ट्रेनों में रेल नीर के बदले अन्य ब्रांडों के बोतल बंद पानी धड़ल्ले से बिक्री हो रही।

    जीआरपी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर लिच्छवी एक्सप्रेस के पेंट्रीकार में छापेमारी कर 40 पेटी पानी जब्त की है। बाद में कामर्शियल विभाग को सौंप दिया गया। उसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

    लोकल ब्रांड के बोतल बंद पानी बेचने से यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मजे की बात है कि जीआरपी को इसकी सूचना मिल जा रही, लेकिन कामर्शियल विभाग के अधिकारियों के जिम्मे यह सब काम आता है, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी।