Indian Railways: ओपनिंग टिकट के लिए लागू हुई नई व्यवस्था, बिचौलियों का काम तमाम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Rail News: रेलवे प्रशासन (Indian Railways) की ओर से यात्रियों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए जो प्रयास चल रहा है। उसी क्रम में अब ओपनिंग टिकट (Opening Ticket) के लिए भी आइआरसीटीसी (IRCTC) लागिन को अनिवार्य कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे की ओपनिंग टिकट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) पर उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड आइडी से ही मिलेगी। आइआरसीटीसी ने बिचौलियों की काली कमाई को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था मंगलवार से पूरी तरह लागू कर दिया है।

रेलवे बोर्ड के आदेश पर 13 अक्टूबर को इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। इसमें सफलता मिलने के बाद मंगलवार से पूरी तरह लागू कर दिया गया। बता दें कि बिचौलिए से आम यात्रियों को बचाने के लिए आइआरसीटीसी ने एक नया तरीका अपनाया है। अब कोई भी ओपनिंग टिकट यानी, 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण बुकिंग का टिकट बिना ओटीपी के नहीं मिलेंगे। आइआरसीटीसी की साइट पर जिन लोगों का रजिस्टर्ड आइडी होगा। जो आधार, मोबाइल से लिंक होगा उन्ही को यह सुविधा मिलेगी। ओपनिंग टिकट लेने पर आधार कार्ड का नंबर डालने पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसके बाद ही टिकट निकलेगा।