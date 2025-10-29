Indian Railways: ओपनिंग टिकट के लिए लागू हुई नई व्यवस्था, बिचौलियों का काम तमाम
IRCTC, Indian Railways: भारतीय रेल की ओर से यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी और बिचौलियों की छुट्टी की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था भी उसी का परिणाम है। अब यात्रियों को ओपनिंग टिकट लेने के लिए केवल आइआरसीटीसी वाली आइडी से ही लाग इन करना होगा। उसके बाद ही शेष प्रक्रिया पूरी करने के बाद टिकट मिलेगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Rail News: रेलवे प्रशासन (Indian Railways) की ओर से यात्रियों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए जो प्रयास चल रहा है। उसी क्रम में अब ओपनिंग टिकट (Opening Ticket) के लिए भी आइआरसीटीसी (IRCTC) लागिन को अनिवार्य कर दिया गया है।
रेलवे की ओपनिंग टिकट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) पर उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड आइडी से ही मिलेगी। आइआरसीटीसी ने बिचौलियों की काली कमाई को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था मंगलवार से पूरी तरह लागू कर दिया है।
रेलवे बोर्ड के आदेश पर 13 अक्टूबर को इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। इसमें सफलता मिलने के बाद मंगलवार से पूरी तरह लागू कर दिया गया।
बता दें कि बिचौलिए से आम यात्रियों को बचाने के लिए आइआरसीटीसी ने एक नया तरीका अपनाया है। अब कोई भी ओपनिंग टिकट यानी, 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण बुकिंग का टिकट बिना ओटीपी के नहीं मिलेंगे।
आइआरसीटीसी की साइट पर जिन लोगों का रजिस्टर्ड आइडी होगा। जो आधार, मोबाइल से लिंक होगा उन्ही को यह सुविधा मिलेगी। ओपनिंग टिकट लेने पर आधार कार्ड का नंबर डालने पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसके बाद ही टिकट निकलेगा।
ओटीपी की वैलिडिटी 30 मिनट दी गई है ताकि कमजोर नेटवर्क होने पर भी यात्री परेशान नहीं होंगे। इसके पहले तत्काल टिकट पर किया गया था।
अब ओपनिंग टिकट पर भी इसे इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यात्री अब घर बैठे आइआरसीटीसी की साइट से टिकट ले सकते हैं।
बता दें कि ओपनिंग टिकट भी विचौलिया विभिन्न प्रकार के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर यात्रियों से अवैध उगाही कर रहे थे।
रेलवे प्रशासन को इस बात की लगातार शिकायत मिल रही थी कि तत्काल टिकट की तरह ही ओपनिंग टिकट में भी बिचौलिए गड़बड़ी कर रहे हैं। इसकी वजह से सामान्य लोगों को टिकट के लिए परेशान होना पड़ता है। इसको देखते हुए नई व्यवस्था लागू हुई है। इसमें आधार को मुख्य किया गया है।
