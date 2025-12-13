एटीएम काट उड़ाए 25 लाख, बिहार के मुजफ्फरपुर में कार सवार बदमाशों की करतूत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Bihar Crime: बेखौफ बदमाशों ने अपराध नियंत्रण व रात्रि गश्ती की पोल खोलते हुए सदर थाने के कच्ची पक्की चौक स्थित एसबीआइ की एटीएम को तीसरी बार निशाना बनाया। गैस कटर से मशीन को बगल से काटकर 25 लाख सात हजार दो सौ रुपये उड़ा लिए। घटना को अंजाम देकर बदमाश लग्जरी कार से कच्ची पक्की चौक होते हुए हाईवे पकड़कर भाग निकले। घटना की सूचना शनिवार सुबह पुलिस को मिली। सदर थाने की पुलिस ने छानबीन की।

बैंक को इसकी जानकारी दी। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार भी जांच करने पहुंचे। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले। इसमें शातिरों की करतूत दिखी, लेकिन यह बहुत स्पष्ट नहीं थी। शातिरों ने मंकी कैप पहन रखी थी।

इससे चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। बैंक व सीएमएस के अधिकारी ने पहुंचकर चोरी हुए कैश का आकलन किया। सिटी एसपी ने कहा शातिरों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम गठित की गई है। हाईवे व टोल प्लाजा पर लगे सीसी कैमरे को खंगालकर बदमाशों का सुराग लगाया जा रहा है। घटना को लेकर सीएमएस कंपनी के अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने प्राथमिकी कराई है। पहले बैरिया में पहुंचे थे चोरी करने पुलिस छानबीन में पता लगा कि उजले रंग की लग्जरी कार सवार चारों बदमाश पहले अहियापुर के बैरिया स्थित एसबीआइ की एटीएम को निशाना बनाने पहुंचे थे। वहां एटीएम के बाहर लगे सीसी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे किया तभी गश्ती वाहन को आता देख वहां से चारों भाग निकले।

हालांकि गश्ती दल को यह पता नहीं लगा कि एटीएम में चोरी की घटना का प्रयास किया जा रहा था। डीआइयू (डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट) की छानबीन में इसका पता लगा। वहां से भागने के बाद ये सभी कच्ची पक्की पहुंचे। यहां सुबह 03:08 बजे घटना को अंजाम दिया।

आई आवाज... कौन है, कौन है... कच्ची पक्की में एसबीआइ की एटीएम के बाहर बदमाशों ने गाड़ी खड़ी की। चारों उतरकर एटीएम कक्ष के पास गए। पहले सीसी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे छिड़का। कक्ष में प्रवेश करने के बाद मशीन से छेड़छाड़ की तभी अलार्म बजने लगा और वायरलेस से आवाज आई... कौन है, कौन है। यह सुनते ही शातिरों ने वायरलेस का तार काट दिया। इसके बाद गैस कटर से मशीन काटकर घटना को अंजाम दिया।

पुलिस को नहीं दे पाए सूचना बैंक व सीएमएस की ओर से बताया गया कि पुलिस पदाधिकारी और थानों का सरकारी मोबाइल नंबर बदल गया है। इस कारण रात में भी काल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन काल नहीं लग पाई।