Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेजबान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम प्री तो एलएनएमयू क्वार्टर फाइनल में

    By Prashant Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:31 PM (IST)

    मेजबान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बीआरए बिहार विश्वविद्याल ...और पढ़ें

    Hero Image

    वालीबाल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मेजबान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। तीसरे राउंड के मुकाबले में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को सीधे सेटो में 25 - 23, 25 - 18, 25 - 12 से हराते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देर शाम तक हो रहे क्वार्टर फाइनल के मुकाबला कुहासा के कारण रोकना पड़ा। अब यह मैच अब शनिवार की सुबह खेला जाएगा। टीम का सामना माधव देव विश्वविद्यालय असम से हो रहा था।

    बताया जा रहा है कि मुकाबला रोके जाने तक मेजबान टीम के पास बढ़त थी। वहीं प्रदेश से एलएनएमयू दरभंगा की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है।

    वहीं तीसरे राउंड के मुकाबले के तहत खेले गए अन्य मैच में रांची यूनिवर्सिटी ने तिलकामांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर को 22-25,25-13,25-15,25-16 से हराया।

    उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ने फकीर मोहन यूनिवर्सिटी को 25-17,25-20, 25-19 से, मिजोरम यूनिवर्सिटी एजावल ने गुरु घासी दास यूनिवर्सिटी को 25-19,25-15,25-21 से, डा. श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी ने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी को 23-25,25-20,25-21,25-16 से पराजित किया।

    संभलपुर यूनिवर्सिटी संभलपुर ने यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता को 24-26,25-19,25-19,23-25,15-12 से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंचिपू को 25-16,23-25,25-13,25-20 से हराया।

    माधवदेव यूनिवर्सिटी असाम ने नागालैंड यूनिवर्सिटी लूमनी को 25-16,23-25,25-12,25-19 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पाई।

    इसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए। प्री-क्वार्टर फाइनल मैच मे उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ने रांची यूनिवर्सिटी रांची को 26-24,24-26,25-15,25-18 से, दूसरे प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में डा. श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी ने मिजोरम यूनिवर्सिटी को 25-20,25-23,25-23 से तीसरे प्री-क्वार्टर फाइनल मैच मे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने संभलपुर यूनिवर्सिटी संभलपुर को 25-22,25-19,25-20 से हराकर क्वार्टर फाइनल मे प्रवेश किया।

    शनिवार को सुबह प्री क्वार्टर फाइनल का बचा हुआ मैच और क्वार्टर फाइनल मुकाबले का साथ- साथ आखिरी चरण के मुकाबले होंगे। इसके बाद अंतिम चरण में लीग मैच खेला जाएगा। इससे पहले मुख्य अतिथि और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डा. आलोक प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। साथ में डिप्टी रजिस्ट्रार टू डा विनोद बैठा समेत अन्य उपस्थित हुए।

    बीआरएबीयू के क्रीड़ा सचिव डा. अशोक कुमार साह और तिरहुत फिजिकल कालेज प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया।