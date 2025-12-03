Language
    हार्ट अटैक से मौत के बाद SKMCH में बवाल, जूनियर डॉक्टरों ने स्वजनों को पीटा

    By Keshav KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में हार्ट अटैक से एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने गलत इंजेक्शन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर जूनियर डॉक्टरों ...और पढ़ें

    एसकेएमसीएच में हार्ट अटैक से मरीज की मौत

    केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच में हार्ट अटैक से एक मरीज की मौत के बाद स्वजन ने गलत सुई देने का आरोप लगा कर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर जूनियर चिकित्सक ने स्वजन से मारपीट की। मारपीट में एक स्वजन का सिर फट गया। इसमें  वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 

    स्वजन का कहना है कि जूनियर चिकित्सक ने हॉस्टल से लड़के बुलाकर पिटाई करवाई, जब शव लेकर निकल रहे थे तो  स्वजन की कार को जूनियर चिकित्सक की टीम ने  तोड़फोड़ दिया। जिसके बाद पीड़ित स्वजन मेडिकल ओपी पहुंचे  और वहां भी हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

