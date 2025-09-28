Language
    सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के अर्द्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, नहीं मिला प्रगतिपत्र

    By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:41 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि प्रगति पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। परीक्षाएं 10 से 18 सितंबर तक हुई थीं और मूल्यांकन 26 सितंबर तक पूरा हो गया था। शिक्षक-अभिभावक संवाद 10 अक्टूबर को होगा। शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों को प्रगति पत्र भेजेगा।

    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरकारी स्कूलों में शनिवार को अर्द्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। तीन हजार से अधिक स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के परिणाम की घोषणा की गई। जिले के किसी भी छात्रों को प्रगति पत्र नहीं दिया गया है।

    पहली से आठवीं कक्षा की परीक्षा 10 से 18 सितंबर तक हुई थी। राज्य शिक्षा शोध परिषद के निर्देशानुसार 26 सितंबर तक मूल्यांकन पूरा कर अगले दिन रिजल्ट जारी कर दिया है। उधर, राज्य शिक्षा शोध परिषद ने प्रगति पत्र स्कूलों को नहीं भेजा है। इससे किसी भी छात्रों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया गया है।

    पर्व व त्योहार की वजह से शिक्षक- अभिभावक संवाद को स्थगित कर दिया गया है। जिले के सभी स्कूलों में 10 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा। वहीं सर्व शिक्षा अभियान डीपीओ सुजीत कुमार दास ने बताया कि स्कूलों को एक फार्मेट दिया जा चुका है। इसके आधार परिणाम जारी हुआ है।

    अबकी बार राज्य शिक्षा शोध परिषद ने सर्व शिक्षा अभियान को प्रगति पत्र स्कूलों को उपलब्ध कराने को कहा है। स्कूलों को जल्द ही भेजा जाएगा।

    बैगलेस सुरक्षित शनिवार के तहत पोषण मेला

    मुजफ्फरपुर : प्रावि अकबरपुर, मुशहरी में बैगलेस सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत पोषण मेला 2025 लगा। इसमें अभिभावक व छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मैं हूं शिक्षक व पोषण मेला श्रेणी में कई विद्यार्थियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया।आयोजन के दौरान संतुलित आहार पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदीप कुमार, कमरे आलम, दीपक कुमार व अन्य शिक्षक मौजूद थे।

    मवि दिघरा में स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान

    मुजफ्फरपुर : मध्य विद्यालय दिघरा में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ईस्ट जोन की ओर से स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधाकर ठाकुर ने किया। अभियान के तहत विद्यालय परिसर की सफाई, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियां व निबंध प्रतियोगिता हुई। निबंध प्रतियोगिता में शिवानी कुमारी प्रथम, अभिजीत कुमार द्वितीय व किशन राज तृतीय स्थान पर रहे। 250 बच्चों को फलदार पौधे भी वितरित किए गए।