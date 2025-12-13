उत्तराखंड में गेहूं की खेती की नई तकनीक सीखेंगे बिहार के किसान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।BiharNews: गेहूं उत्पादन की उन्नत तकनीकें सीखने के लिए जिले के किसानों की एक टोली उत्तराखंड गई। जिले से चयनित 21 किसानों को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह पहल आत्मा की ओर से किसानों की आय में वृद्धि और गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को गेहूं की खेती से संबंधित नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर उन्नत एवं लाभकारी कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार कर सकें।

आत्मा के उप परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में गेहूं की उन्नत एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन, मृदा परीक्षण के आधार पर खेत की तैयारी, बीज दर एवं बीज उपचार, तथा समय पर बुआई की आधुनिक विधियों की जानकारी दी जाएगी।