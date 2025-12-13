उत्तराखंड में गेहूं की खेती की नई तकनीक सीखेंगे बिहार के किसान
मुजफ्फरपुर, बिहार के किसानों का एक समूह गेहूं की खेती में नवीनतम तकनीकों को सीखने के लिए उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।BiharNews: गेहूं उत्पादन की उन्नत तकनीकें सीखने के लिए जिले के किसानों की एक टोली उत्तराखंड गई। जिले से चयनित 21 किसानों को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह पहल आत्मा की ओर से किसानों की आय में वृद्धि और गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को गेहूं की खेती से संबंधित नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर उन्नत एवं लाभकारी कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार कर सकें।
आत्मा के उप परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में गेहूं की उन्नत एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन, मृदा परीक्षण के आधार पर खेत की तैयारी, बीज दर एवं बीज उपचार, तथा समय पर बुआई की आधुनिक विधियों की जानकारी दी जाएगी।
विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक किसानों को जीरो टिलेज तकनीक, लाइन में बुआई, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, जल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप गेहूं उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।
उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक प्रखंड से दो किसानों का चयन कर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वहां से आने के बाद किसान दूसरे किसानों से अपना अनुभव साझा करेंगे।
