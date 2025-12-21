Muzaffarpur : सरकारी व निजी स्कूल सुबह 10 से दोपहर साढ़े तीन बजे होंगे संचालित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड व न्यूनतम तापमान में गिरावट से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने एहतियातन शैक्षणिक संस्थानों के खुलने व बंद होने के समय में बदलाव का आदेश दिया है।

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन का आदेश दिया है। जिले के सभी विद्यालयों में किसी भी कक्षा की शैक्षणिक गतिविधियां 10 बजे से पहले व दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी।

ये प्रतिबंध बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। विद्यालय प्रबंधन संस्थानों में इस आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का निर्धारण करेंगे। हालांकि, प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित वाली विशेष कक्षाएं व परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी ताकि छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो। यह भी निर्देशित किया है कि वे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व सुविधा का विशेष ध्यान रखें तथा ठंड से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें।

यह आदेश 22 से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। डीएम ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही विद्यालय भेजें।

मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तैयारी की समीक्षा 24 को मुजफ्फरपुर: जिला शिक्षा पदाधिकारी मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तैयारी की समीक्षा 24 दिसंबर को करेंगे। केंद्राधीक्षकों की बैठक चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय में होगी। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त सभी केंद्राधीक्षकों को अपने केंद्रों से संबंधित ब्योरा लाने का निर्देश दिया गया है।