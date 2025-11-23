Good news: अगली पीजी की परीक्षा पूर्वी और पश्चिम चंपारण के परीक्षा केंद्रों पर भी होगी

विदित हो कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे थे। इससे परीक्षार्थियों में आक्रोश था। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य इस समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. रामकुमार ने आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों को लिखित आश्वासन दिया गया कि आगामी परीक्षाए पूर्वी और पश्चिम में भी ली जएगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण के परीक्षार्थियों की मांग रविवार को पूरी हो गई। अगामी स्नातकोत्तर की परीक्षा इन दोनों जिले के परीक्षा केंद्रों पर भी होगी।

उन्होंने आदोलन किया। उनका कहना था कि सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई अनिवार्य की है। इससे विद्यार्थियाें काे फायदा भी मिला।

पीजी की सीट भी बढ़कर दाेगुनी यानी 11 हजार से अधिक हाे गई है। मगर, विवि मुख्यालय में स्नातकोत्तर परीक्षा केंद्र होने की वजह से काफी परेशानियां होती हैं।

सीनेट की बैठक में हर साल चंपारण में पीजी के लिए परीक्षा केंद्र बनाने का मुद्दा उठता है। बैठक के दाैरान पश्चिम और पूर्वी चंपारण जिले से आने वाले वाले जनप्रतिनिधि शून्यकाल में यह मुद्दा रखते हैं।

हालात यह कि बैठक समाप्त होते ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पीजी परीक्षा केंद्र बनाए जाने से चंपारण के विद्यार्थियाें काे ही ज्यादा परेशानी हाेती है।

परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि चंपारण में पीजी परीक्षा का केंद्र बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसको लेकर विद्यार्थियों ने धरना शुरू कर दिया था। सोमवार से पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो रही है।